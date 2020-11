"O Balcão" estreia-se no Teatro São João com críticas "mordazes" aos vícios do sistema

Uma crítica "mordaz" aos vícios do sistema, ao negacionismo e aos populismos, inspira-se na França de Vichy colaboradora do regime nazi. É o mote da peça "O Balcão", de Jean Genet, que se estreia no Teatro Nacional São João, no Porto.