O primeiro dia de vacinação no Hospital de São João

Assinalou-se o início da vacinação em Portugal contra a Covid-19.O processo iniciou-se poucos minutos depois das 10 da manhã no Centro Hospitalar de São João, no Porto.O primeiro a ser vacinado foi o diretor do Serviço de Infeciologia. Depois de receber a vacina, António Sarmento, de 65 anos, mostrou-se sereno e com esperança no futuro.





O repórter Luís Peixoto acompanhou este primeiro ato de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, no Hospital de São João no Porto, e viu o brilhozinho nos olhos dos profissionais de saúde que, de manhã, aguardavam para ser vacinados.