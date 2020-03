O que foi pode não voltar a ser

Apesar de ainda não termos uma noção clara de como serão as nossas vidas nas próximas semanas ou meses,Repentinamente, questões que iam marcando a agenda com alguma perenidade como a ascensão da extrema-direita ou a complexa saída do Reino Unido da União Europeia foram relegadas para terceiro plano.Os noticiários, os jornais e as redes sociais foram naturalmente monopolizados pela pandemia. A comparação com o 11 de Setembro dá-nos alguns sinais acerca da situação que estamos a viver: depois dos ataques terroristas aos Estados Unidos, os jornais continuaram a ter secções de política nacional, desporto, cultura ou televisão. Agora, a política nacional está subordinada à contenção da epidemia, os eventos desportivos e culturais foram suspensos e as grelhas dos canais de televisão alteradas.O facto de a vida pública estar subordinada a um único tema não significa, porém, que a política esteja suspensa, sendo importante começar a reflectir acerca da forma como esta crise vai afectar estruturalmente os Estados e o sistema internacional. Sendo assim, nos próximos tempos (e vamos ter tempo para isso) deveremos estar atentos a alguns cenários.

América

A crise apanhou em contramão vários líderes mundiais, mas a imprudência de Donald Trump e de Jair Bolsonaro saltaram à vista. A forma de fazer política que lhes permitiu triunfar implicou a desvalorização de ameaças e a simplificação do discurso. Como candidatos e já como presidentes recusaram-se a desautorizar argumentos contrários à vacinação e a verdades cientificamente irrefutáveis em nome da arregimentação de franjas extremistas e mais ignorantes do eleitorado.





No entanto, se para Trump este tipo de posicionamento parece um mero instrumento para alcançar os seus fins eleitorais (o que facilita as piruetas que tem protagonizado), para Bolsonaro constitui um dogma ideológico que se expressa em acções como a violação ostensiva do distanciamento social em pleno período de propagação do coronavírus.



A Covid-19 veio pôr a nu da forma mais crua os riscos deste modelo de acção política. Trump reagiu tarde e vê dois dos pilares do seu mandato consumidos pela pandemia: o principal índice bolsista norte-americano já perdeu todos os ganhos acumulados desde o início do seu mandato; e o governo federal terá que investir massivamente em cuidados de saúde, depois de três anos de tentativas legais e políticas de destruição do Obamacare.





O presidente dos Estados Unidos joga agora contra o tempo, tentando vestir a farda de comandante em chefe contra uma pandemia em expansão acelerada. As eleições legislativas e presidencial estão marcadas para Novembro e a única certeza existente é de que serão monopolizadas por esta crise e pela actuação de Trump. No momento em que estas linhas são escritas, os governadores da Califórnia e de Nova Iorque já decretaram o encerramento de lojas não essenciais, o trabalho a partir de casa e recolhimento obrigatório e os Estados Unidos já constam como sexto país com mais infectados e com mais vítimas mortais.

Europa



A União Europeia e as suas instituições, grandes protagonistas da crise das dívidas soberanas, têm pouca margem de manobra nesta conjuntura. Na actual fase de resposta, este é o momento dos Estados.





Conter e mitigar a pandemia requer concentração de poder, como se pode ver pelas declarações de Estado de emergência, encerramento de fronteiras e investimento massivo nos serviços públicos de saúde dos diferentes países. Em paralelo, os governos nacionais estão a estruturar apoios económicos imediatos.





No entanto, mais tarde ou mais cedo, a União Europeia será chamada a um papel mais activo, sobretudo para os membros da Zona Euro. Será interessante verificar se vai haver uma articulação efectiva entre a resposta imediata ao novo coronavírus e os programas de recuperação que se irão seguir.





Em 2008, em resposta à crise, o Conselho Europeu incentivou um aumento da despesa pública que acabou por contribuir para desequilíbrios orçamentais que as próprias instituições europeias acabaram por punir.



O último ano, na política europeia, foi marcado pela ascensão generalizada da extrema-direita e pelo Brexit. Tudo está agora suspenso. No que respeita às lideranças políticas, esta crise poderá redefinir o relacionamento entre os cidadãos e os seus governantes, num momento em que a saúde pública é a única variável em análise.





A dimensão que o problema está a atingir em Espanha e em Itália – e que poderá vir a atingir noutros países – coloca-nos num ponto cego que impossibilita qualquer previsão. A queda de Salvini ou o difícil parto do primeiro governo de coligação em Espanha parecem agora realidades de outro universo. As negociações entre a União Europeia e o Reino Unido, por outro lado, estão suspensas e não será de descartar o prolongar do período de transição.

China

O novo coronavírus supôs para o regime chinês um dos mais sérios desafios desde o início das reformas económicas do final dos anos 70 e dos anos 80. Num momento de afirmação como potência, a China viu-se no centro do furacão como o primeiro país em que foi detectado o vírus e a partir do qual se terá expandido.





A sua propagação foi rápida e o governo teve que adoptar medidas drásticas de contenção no momento em que a situação parecia estar fora de controlo na província de Hubei. O regime foi obrigado a uma actuação musculada que levou à queda da produção industrial e das exportações, pilares da economia chinesa.





A acção rápida, aparentemente, permitiu conter a epidemia e, num momento em que esta alastra no resto do mundo, a China parece em condições de recuperar a iniciativa. A indústria está em recuperação e o governo parece querer aproveitar o momento para expandir o seu softpower com a exportação e doação de material médico e com a eventual descoberta de uma vacina.



Esperemos que dentro de pouco tempo também tudo isto pareça ter sido há uma eternidade.