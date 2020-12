Ocidente devia canalizar excesso de liquidez para África - UNECA

"Os países ocidentais estão cheios de recursos devido aos enormes estímulos orçamentais, têm emissões de dívida com taxas negativas, e devem canalizar algumas dessas verbas para os países africanos", disse Bartholomew Armah em entrevista à Lusa, à margem da Conferência Económica Africana, que decorre hoje até quinta-feira em formato virtual.

Bartholomew Armah defendeu a necessidade de aumentar os níveis de financiamento para o continente e criticou o G20 por não ter conseguido garantir o apoio dos credores privados à Iniciativa da Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), que implementou uma moratória sobre os pagamentos de dívida entre abril e dezembro deste ano, e que foi em novembro prolongada até junho de 2021.

"Todos devemos participar no alívio da dívida, e o G20 falhou na obtenção do acordo dos privados", criticou, defendendo que o alívio da dívida devia implicar uma renegociação global de toda a dívida africana, seja a credores privados, multilaterais ou oficiais.

Na entrevista à Lusa, Bartholomew Armah preconizou o aumento do acesso aos Direitos Especiais de Saque (reservas financeiras) do Fundo Monetário Internacional (FMI), "o que permitiria, com o aumento das alocações, torná-las acessíveis para os países financiarem o seu desenvolvimento", e a recapitalização dos bancos multilaterais de desenvolvimento.

"Com a recapitalização, conseguiriam ter músculo financeiro para garantir um financiamento a níveis concessionais (com taxas de juro abaixo das praticadas pela banca comercial), por isso estas instituições têm de revisitar as suas regras de políticas contracíclicas e ser menos conservadoras nos empréstimos, já que têm grandes recursos", defendeu o diretor do departamento de planeamento macroeconómico da UNECA.

No contexto da pandemia de covid-19, o G20, o grupo das 20 nações mais industrializadas acertou uma suspensão de 20 mil milhões de dólares, cerca de 18,2 milhões de euros, em pagamentos de juros de dívida bilateral para os países mais pobres, muitos dos quais africanos, até final do ano, desafiando os credores privados a juntarem-se à iniciativa, o que não aconteceu.

A medida é considerada insuficiente e são cada vez mais as vozes que se levantam a favor de um perdão das dívidas, já que estes países estão confrontados com uma descida das receitas e com um aumento das despesas para combater a pandemia de covid-19, o que torna os pagamentos de dívida muito mais difíceis, ao ponto de vários analistas temerem uma onda de incumprimentos financeiros (`default`).

A edição deste ano da Conferência Económica Africana, organizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), pela Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) e pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), decorre em formato virtual de hoje até quinta-feira, com o tema "África para além da covid-19: aceleração para um desenvolvimento sustentável inclusivo".

África registou 248 mortes devido à covid-19 e mais 10.220 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, contabilizando agora 54.101 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano conta agora com 2.271.809 casos de pessoas infetadas nos 55 membros da União Africana.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.535.987 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.