Oferta de vacinas covid pela Covax ultrapassa a procura dos países pobres pela primeira vez

. Isso significou queÀ medida que a oferta e as doações aumentaram, no entanto, os países mais pobres enfrentam obstáculos como problemas nas cadeias de frio para a conservação adequada de vacinas, hesitação em receber a vacinação e falta de dinheiro para apoiar as redes de distribuição, disseram autoridades de saúde pública à agência Reuters.Em janeiro, a Covax, gerida pela GAVI e pela Organização Mundial de Saúde, tinha 436 milhões de vacinas para entregar aos países pobres, de acordo com um documento publicado a meio de fevereiro e citado pela Reuters. No entanto,. As vacinas que não forem agora entregues poderão sê-lo ainda no futuro.Um porta-voz da GAVI considerou tratar-se de um problema de distribuição que muitos países pobres enfrentam., disse o porta-voz.

A OMS e especialistas em saúde pública alertam que a lenta implantação de vacinas em regiões mais pobres dará ao coronavírus a oportunidade de sofrer mutações de novo e, potencialmente, gerar novas variantes.



As autoridades de saúde dos países pobres têm-se mostrado relutantes em aceitar mais doses pela incapacidade de as distribuir e usar.Esta quarta-feira terá lugar uma cimeira em Abuja, Nigéria, que pretende discutir como enfrentar os desafios de distribuição.Uma avaliação feita pela UNICEF em janeiro mostra as lacunas de equipamento necessário para acelerar a vacinação. Encontrou “lacunas críticas” em 44 dos países da União Africana (são 55 no total): 24 países precisam de frigoríficos, 18 precisavam de equipamento de congelação, por exemplo."Continuamos a ajudar os países a identificar e fechar as lacunas de capacidade da cadeia de frio à medida que a oferta aumenta e os governos ajustam as metas de vacinação em nível nacional em resposta", disse a porta-voz.O problema é particularmente grave para a Covax porque a vacina Pfizer-BioNTech, que precisa ser mantida super-fria, substituiu a vacina da AstraZeneca como a principal oferecida pelo programa global., refere a Reuters.Os países não receberam avisos em tempo útil sobre as entregas - principalmente doações - dificultando o planeamento de campanhas de vacinação. Por outro lado, foram detetadas lacunas na comunicação à população da necessidade de vacinação.