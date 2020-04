Oitenta voluntários asseguram testes em laboratório da Universidade de Coimbra

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UC explica que a infraestrutura de análises clínicas é "uma unidade de alta segurança dedicada à realização de testes de diagnóstico da covid-19, a doença causada pela infeção pelo novo coronavírus" e que o espaço, instalado no laboratório UpCells, no antigo edifício da faculdade de Medicina, "é mais uma resposta" da instituição de ensino superior à pandemia.

"Temos feito tudo o que está ao nosso alcance para contribuir para o esforço nacional no combate à pandemia que conduziu o país ao estado de emergência", afirma, citado no comunicado, o reitor Amílcar Falcão.

O novo laboratório, em funcionamento há cerca de uma semana, tem uma capacidade média de 250 testes diários e "tem dado resposta em 24 horas a todos os pedidos remetidos até ao momento pela Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)", adianta a nota.

Envolve meios humanos dos centros universitários de investigação na área biomédica, como o Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) e o Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR), a que se juntam profissionais do CHUC e do Instituto Português do Sangue e Transplantação.

Amílcar Falcão explica que o laboratório da UC está "ainda longe" da capacidade instalada, que é a de processar "o dobro" das amostras que está a receber atualmente, mas enfatiza que o compromisso assumido pela instituição "está a ser cumprido na íntegra".

Esse compromisso é o de "realizar a despistagem da covid-19 com segurança, qualidade, fornecendo resultados no espaço de 24 horas, a custos controlados e respondendo às solicitações da autoridade de saúde", afirma o reitor.

A Universidade de Coimbra diz ainda que continua a recrutar voluntários "que possuam competências técnicas laboratoriais para a manipulação de amostras biológicas humanas em instalações de alta segurança e com treino em metodologias analíticas" para reforçar as equipas do laboratório de análises clínicas.

A iniciativa está integrada na plataforma "UC Against Covid-19", que agrega todos os projetos e ações da Academia de Coimbra contra a pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, a pandemia de Covid-19 já provocou 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.