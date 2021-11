Omicron. Alemanha, Países Baixos e República Checa analisam casos suspeitos da nova variante

Na sexta-feira foi detetado,- uma jovem adulta sem qualquer ligação a África do Sul ou países da África Austral, mas que manifestou sintomas 11 dias depois de viajar entre a Turquia e o Egito.Um dia depois, a República Checa e a Alemanha registam os primeiros casos suspeitos desta variante, também conhecida por B.1.1.529.“Um laboratório está a avaliar. Estamos a aguardar confirmação ou refutação do caso”, informou este sábado a porta-voz do Governo checo, Stepanka Cechova.Segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública da República Checa, o passageiro suspeito esteve na Namíbia.Também a Alemanha se encontra a avaliar o caso de um viajante que lá aterrou vindo da África do Sul. Para já são apenas suspeitas, mas o ministro alemão dos Assuntos Sociais deu sinais de alarme., anunciou esta manhã no Twitter Kai Klose. "Por causa dessa forte suspeita, essa pessoa está isolada na sua casa. A análise completa dos resultados ainda está em andamento", disse o ministro.Os testes realizados na noite de sexta-feira a um passageiro que chegou ao aeroporto de Frankfurt, oriundo da África do Sul, revelaram, acrescentou.

Países Baixos analisam se 61 casos positivos entre passageiros são da nova variante

Nos Países Baixos, pelo menos 61 passageiros de dois voos da África do Sul testaram positivo para a covid-19 na chegada a Amesterdão. As autoridades sanitárias estão a analisar se se trata da nova variante Omicron."Sabemos agora quee 531 negativos", indicou a autoridade de saúde holandesa (GGD), acrescentando que os passageiros com teste positivo, que chegaram todos na sexta-feira, foram colocados em quarentena num hotel perto do aeroporto Schipol, em Amesterdão.Os que tiveram resultado negativo podem continuar viagem caso não residam na Holanda. Caso contrário, terão de ficar em isolamento profilático nas suas residências."Os testes positivos vão ser agora", acrescentaram as autoridades sanitárias holandesas.A nova variante do coronavírus, detetada na quinta-feira pela primeira vez na África do Sul, é considerada "preocupante" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), apresentando um risco aumentado de contágio em comparação com outras estirpes, incluindo a Delta, dominante e já muito contagiosa.