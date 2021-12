Ómicron. O que se pode aprender com a experiência da África do Sul?

Dados sobre hospitalizações na África do Sul revelam um aumento elevado em todas as províncias. No entanto, os internamentos não estão a subir a um ritmo muito elevado, tendo em conta o número de novas infeções.A Discovery Health, uma das principais seguradoras na área da saúde da África do Sul, revelou que quando a variante Ómicron surgiu no país as previsões apontavam para aproximadamente menos 30 por cento de hospitalizações do que na primeira vaga da pandemia de Covid-19.A grande diferença em relação às vagas anteriores é a taxa de vacinação e a imunidade natural da população. Apesar de duas doses da vacina ou uma infeção anterior parecerem menos eficazes para impedir o contágio com a Ómicron, ainda oferecem proteção contra a doença grave.A médica Vicky Baillie, do hospital Chris Hani Baragwanath em Joanesburgo, considera que as taxas mais baixas de hospitalizações se devem ao facto de a população ter maior imunidade.“Não há evidência que seja uma mutação menos infeciosa”, afirmou à BBC. A Organização Mundial da Saúde alerta que os dados que sugerem que a variante pode ser mais ligeira podem ser distorcidos pelo facto do número de hospitalizações ser baixo e a maioria dos internados ter menos de 40 anos – portanto, com menos risco de contrair a forma mais grave da doença.Outro motivo é o facto de os maiores de 60 anos na África do Sul terem mais probabilidade de serem vacinados do que a média da população, protegendo-os contra doenças graves.A África do Sul tem uma população jovem, com uma idade média de 27,6 anos em comparação com 40.4 no Reino Unido, por exemplo- e a sua experiência com a variante Ómicron pode ser diferente de países com uma população mais envelhecida.

E as crianças?

Relatórios de hospitais nas áreas mais afetadas na África do Sul – incluído a província de Gauteng a mais afetada com a variante Ómicron – revelam um aumento de internamento de crianças.Para a professora Helen Rees, da Universidade de Witwatersrand em Joanesburgo, o alarme é “baseado em números muito pequenos e, como acontece com adultos, não podemos distinguir entre crianças internadas devido à Covid e aquelas descobertas com a infeção depois de serem hospitalizadas por outra razão”.Vicky Baillie frisa que “os dados vêm de uma zona onde há muitas crianças que vivem na pobreza, por isso podem estar desnutridas e com maior risco de contrair o novo coronavírus do que a média”.Na província de Gauteng a proporção de crianças internadas em hospitais com Covid-19 diminuiu. Passou de 14 por cento na primeira semana para oito por cento na terceira.

E o papel da vacinação?

A África do Sul tem níveis elevados de imunidade natural, mas as taxas de vacinação são relativamente baixas, com 26 por cento da população totalmente imunizada. Por esse motivo a sua experiência não pode ser comparada diretamente com países onde a percentagem é mais elevada.O médico Muge Cevik, da Universidade de St Andrews, acredita que o risco de infetar outras pessoas é consideravelmente reduzido por meio da vacinação, porque as pessoas ficarão doentes por períodos mais curtos e eliminarão o vírus mais rapidamente do organismo, dando menos oportunidade de se espalhar.Poucas vacinas podem interromper completamente as infeções, mas quando se trata de prevenir a forma grave da doença, as evidências sugerem que a vacinação funciona.Estudos preliminares na África do Sul sugerem que a vacina da Pfizer previne cerca de 70 por cento das infeções hospitalares, mesmo após duas doses por vários meses, aumentando para 90 por cento após a terceira dose de reforço.