Ómicron pode pôr em xeque cálculos militares da Rússia e Ucrânia

De acordo com o chefe das forças militares ucranianas,. As bases militares têm estado fechadas a visitas para impedir o aparecimento de mais surtos.“Isto não está a afetar de forma dramática os nossos planos, porque poucas pessoas estão a ficar gravemente doentes, mas claro que temos de assegurar o isolamento dos casos positivos e de ter mais cuidado com o uso de máscara e outras medidas contra a covid-19”, explicou Gen Oleksandr Syrskyi em declarações ao, na quinta-feira.Esta sexta-feira, o ministro ucraniano da Saúde avançou. Já no dia anterior tinha sido atingido um novo máximo.O comandante ucraniano, assim como outros membros das Forças Armadas desse país, disseram ainda acreditar que os militares russos na fonteira e na Bielorrússia estão também a atravessar uma crise de covid-19.À semelhança da Ucrânia, esta sexta-feiradiagnosticados num só dia: 168.201.No entanto, quer o Exército russo quer o ucraniano possuem taxas de vacinação bastante mais elevadas do que a restante população de ambas as nações, que tem encarado as vacinas anti-covid com ceticismo.Os dois países têm. E, só na Rússia, cálculos recentes apontam para um excesso de um milhão de óbitos causado pela pandemia.

Maioria dos militares ucranianos e russos estão vacinados

Segundo o comandante Gen Oleksandr Syrskyi, 99,3 por cento dos militares ucranianos estão já vacinados com duas doses e a vacinação de reforço tem estado a ser administrada.





Do lado da Rússia, 95 por cento do Exército estará já vacinado e 25 por cento receberam doses de reforço, revelou recentemente o ministro da Defesa, Sergei Shoigu.

Numa reunião com o presidente Vladimir Putin, Shoigu frisou que “a mortalidade por covid-19 é 45 vezes inferior entre pessoal das forças militares do que entre a população em geral”.Mas, apesar de as probabilidades de mortalidade e de doença grave por covid-19 serem reduzidas em quem está vacinado,e, em consequência, mais pessoas tenham de ser isoladas.Significa isto que os militares destacados por Putin numa aparente intenção de fazer frente à Ucrânia poderão ficar fora das contas russas devido à incidência da covid-19. Tal como poderá acontecer com os militares ucranianos e com os civis que estão receber treinos para defenderem o país em caso de necessidade.Em simultâneo,, que já negou querer entrar em guerra com o país vizinho.

“Saberemos quando e se” a Rússia iniciar ataque, garante Kiev

Funcionários norte-americanos e britânicos garantem que uma enorme operação militar russa está “na iminência” de acontecer.





Na quinta-feira, os serviços de inteligência dos Estados Unidos disseram ter informações de que a Rússia está a gravar um vídeo de uma “ação atroz” encenada para ter um pretexto para invadir a Ucrânia.

A Rússia qualificou hoje como "absurdas" as declarações das autoridades norte-americanas sobre a alegada preparação de um vídeo falso., referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov.Apesar de estarem preparadas para o pior, as forças militares russas acreditam que tudo não passa de uma tentativa de pressão psicológica por parte do Kremlin. “Vemos exercícios, vemos movimento, mas não vemos preparações de ataque direto”, disse aoGen Oleksandr Syrskyi.Segundo o comandante, os russos precisariam de pelo menos três vezes mais militares para conseguirem atacar a Ucrânia. “Precisariam também de ter bases logísticas, hospitais de campo.”, assegurou.