Ómicron. Professores alertam para "caos" na escolas de Inglaterra

Entre as medidas que os diretores das escolas e os sindicatos de professores reclamam, noticia esta terça-feira a ediçãodo jornal britânico, estãoOs efeitos da propagação da Covid-19, em particular da variante Ómicron, estão já a fazer-se sentir entre populações escolares.Segundo o sindicato NASUWT,. A estrutura sindical defende mesmo um adiamento do início do segundo período e a montagem de instalações de testagem à Covid-19 nos estabelecimentos escolares no próximo mês de janeiro.O jornal cita uma carta do secretário-geral do NASUWT, Patrick Roach, ao secretário da Educação:“Um anúncio imediato, por parte do Governo, de medidas adicionais para as escolas e colégios é, pensamos, essencial antes de a maioria das escolas e colégios fecharem para as férias de Natal”, acrescentou Roach na carta remetida na segunda-feira.

Na segunda-feira o secretário britânico da Educação, Nadhim Zahawi, deixou um apelo a uma maior adesão do pessoal escolar às doses de reforço da vacina contra a Covid-19, afirmando que, por agora, não vê razões para que se decrete um fecho generalizado das escolas.

A contrastar com o otimismo do secretário da Educação, o secretário de Estado da Saúde, Sajid Javid, reconheceu que. E o responsável pela Associação Nacional de Diretores Escolares, Paul Whiteman, colocou também a tónica no “realismo”.“Já há caos em algumas escolas com o impacto da vaga de Ómicron. Atrasar a ação até que a vacinação faça efeito pode, na verdade, manter as crianças foras das escolas a longo prazo.. Dessa forma podemos concentrar-nos em manter as crianças onde elas devem estar”, advertiu.Também citado pelo, um porta-voz do Departamento de Educação quis sublinhar que o Governo está já a adotar medidas “que vão ajudar a lidar com a variante Ómicron, incluindo pedir aos alunos mais velhos e pessoal escolar para utilizarem máscaras em áreas comuns e pedir às escolas secundárias que forneçam testes no início do próximo período”.

O “maremoto de Ómicron”

Na noite de domingo, o primeiro-ministro britânico dirigiu-se ao país para instar a população a partir dos 18 anos a aderir às doses de reforço da vacinação, perante o que descreveu comoA anteceder a declaração de Boris Johnson, as autoridades de saúde do Reino Unido elevaram para quatro o alerta da pandemia, perante a propagação da variante Ómicron.“Temo que estejamos a enfrentar uma emergência na nossa batalha com a nova variante Ómicron.. Mas a boa notícia é que os nossos cientistas acreditam que, com uma terceira dose, uma dose de reforço, podemos voltar a fazer subir o nosso nível de proteção”, afirmou o governante “Neste momento, os nossos cientistas não podem dizer se a Ómicron é menos severa. E mesmo que isto venha a ser verdade, já sabemos que é de tal forma transmissível que uma vaga de Ómicron numa população que não foi reforçada acarretaria o risco de um nível de hospitalização que poderia assoberbar o nosso NHS [serviço nacional de saúde do Reino Unido] e levar infelizmente a muitas mortes”, dramatizou.