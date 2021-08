OMS preocupada com taxas de transmissão de covid-19 na Europa

A Organização Mundial de Saúde está preocupada com o aumento nas taxas de transmissão de covid-19 em toda a Europa. Os níveis das últimas duas semanas, combinados com os baixos níveis de vacinação em alguns países são no entender do diretor da agência para a Europa, Hans Kluge, profundamente preocupantes.