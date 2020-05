OPEP aumenta fortemente impacto da pandemia no consumo de mundial de petróleo

O mundo, em grande parte paralisado para travar a expansão da covid-19, consumirá em média 90,59 milhões de barris por dia este ano, menos 9,07 milhões de barris por dia do que os quase 100 milhões de barris consumidos em 2019, estima a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) no relatório mensal sobre o mercado petrolífero, hoje publicado.

Ainda mais pronunciada, com um decréscimo de 17,26%, é a queda homóloga neste segundo trimestre do ano, quando o consumo deverá atingir 81,30 milhões de barris por dia, ou seja, inferior em 17 milhões de barris por dia, contra 98,56 milhões de barris por dia no mesmo período de 2019 e menos 5,4 milhões de barris por dia do que o previsto no relatório anterior.