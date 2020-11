País de Gales e República da Irlanda foram os primeiros a impor o regresso ao confinamento

Foram os primeiros países da Europa a impor o regresso ao confinamento. A República da Irlanda e o País de Gales mandaram a população para casa, na semana passada, para tentar inverter a tendência de subida dos números de contágio por Covid-19. Restrições drásticas que motivaram o encerramento de todas as lojas consideradas não essenciais.