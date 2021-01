Pandemia colocou em destaque trabalho das IPSS e misericórdias

"Esta situação da pandemia veio destacar o trabalho das misericórdias e das IPSS [instituições particulares de solidariedade social] no apoio aos idosos, mas não só", disse à agência Lusa Joaquim Guardado, também provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pombal, no distrito de Leiria, exemplificando com as ações no combate à pobreza.

Joaquim Guardado particularizou o papel das funcionárias dos lares, que "fazem um trabalho relevantíssimo" de apoio aos idosos na prevenção do novo coronavírus ou mesmo quando aqueles estão infetados.

"Faz-se um trabalho meritório nos hospitais, mas médicos e enfermeiros são tecnicamente preparados para isso. Quando as funcionárias de lares, sem grandes conhecimentos, fazem esse trabalho orientados por médicos, enfermeiros e direções técnicas, é um trabalho de excelência e dedicação, e essa é a verdadeira solidariedade e caridade", declarou.

Face ao aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus, o dirigente assegurou que "as misericórdias, na sua totalidade, estão preparadas para os surtos", quer com equipamentos, quer com recursos humanos, mas tal não significa que não possam ocorrer.

"Quando acontecem, estamos preparados para responder", garantiu, assinalando que as misericórdias do distrito de Leiria "não são das mais afetadas" numa comparação com outros distritos.

Segundo Joaquim Guardado, que não precisou números, nos lares das misericórdias do distrito a situação é positiva, assinalando que "são muito poucos os lares que estão a ser atingidos por surtos".

"Houve surtos em misericórdias do distrito, mas estão sanados ou em fase de resolução. Infelizmente, houve mortos, mas no cômputo geral do número de idosos que temos à nossa guarda não é significativo", afirmou.

O dirigente precisou que tem "havido um reforço na limpeza, higiene e desinfeção dos equipamentos, e na aquisição de equipamentos de proteção individual".

No caso da Misericórdia de Pombal, neste âmbito, foram investidos entre 20 mil a 30 mil euros desde o início da pandemia, em março de 2020.

Sobre o processo de vacinação contra a covid-19, Joaquim Guardado desejou que todas as IPSS e misericórdias tenham o processo de vacinação dos utentes "concluído o mais rápido possível".

A publicação "Quem somos nas misericórdias", relativa a 2020, disponível no `site` da União das Misericórdias Portuguesas, refere que as 23 misericórdias do distrito de Leiria apoiavam diariamente 7.342 pessoas, tendo 2.067 colaboradores diretos.

O distrito de Leiria regista desde o início da pandemia 10.006 casos de infeção pelo novo coronavírus, mantendo-se 2.291 casos ativos, de acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado hoje.

No memo período, 7.465 pessoas recuperaram da doença, registando-se ainda 250 óbitos, de acordo com a mesma fonte.