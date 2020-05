Pandemia desencadeou "tsunami de ódio e xenofobia", alerta ONU

As Nações Unidas pedem esforços globais "para acabar com o discurso de ódio", que tem aumentado com a crise pandémica.





"O sentimento contra estrangeiros aumentou online e nas ruas, as teorias de conspiração antissemitas espalharam-se, e ocorreram ataques contra muçulmanos relacionados com a Covid-19", lamentou António Guterres, numa mensagem divulgada no Twitter.





O novo coronavírus "não se importa com quem somos, onde vivemos ou no que acreditamos", escreveu o secretário-geral da ONU, lembrando que, "no entanto, a pandemia continua a desencadear um tsunami de ódio e xenofobia, bodes expiatórios e medo".





Os apelos da ONU surgem numa altura em que as tensões entre os Estados Unidos e a China têm aumentado, assim como as mútuas acusações sobre a possível origem do novo coronavírus.







Guterres lembrou ainda que, no meio das especulações e teorias da conspiração, muitos migrantes e refugiados "foram difamados como fonte do vírus, e depois negaram-lhes acesso a tratamento médico".



"Com os idosos entre os mais vulneráveis, surgiram memes [imagens virais] desprezíveis, sugerindo que eles também são os mais descartáveis", alertou.



Também "jornalistas, denunciantes, profissionais de saúde, trabalhadores humanitários e defensores dos direitos humanos estão a ser atacados simplesmente por fazerem o seu trabalho", acrescentou.





Por isso, é preciso "agir agora para fortalecer a imunidade das sociedades ao vírus do ódio", disse na mensagem de vídeo o secretário-geral da ONU.



"É por isso que apelo a um esforço total para acabar com o discurso de ódio no mundo inteiro". Dirigindo-se aos líderes políticos, Guterres pediu que "mostrem solidariedade com todos os membros das suas sociedades e que construam e reforcem a coesão social".



O apelo é para todos, a nível global: "Peço às instituições de educação que se foquem na literacia digital, numa altura em que milhares de milhões de jovens estão online e em que extremistas tentam aproveitar-se de audiências cativas e potencialmente desesperadas".





O líder da ONU desafiou também os media, sobretudo aqueles com presença nas redes sociais, a "remover o conteúdo racista, misógino e outro que seja prejudicial", e a sociedade civil a fortalecer o contacto com as pessoas vulneráveis, assim como os líderes religiosos a servirem como "modelos de respeito mútuo".





"E peço a todos, em todo o lado, que façam frente ao ódio, que se tratem uns aos outros com dignidade, e que aproveitem todas as oportunidades para espalhar bondade. À medida que combatemos a pandemia, temos o dever de proteger as pessoas, pôr fim ao estigma e prevenir a violência. Vamos derrotar o discurso de ódio e a Covid-19 juntos", conclui António Guterres.





O apelo global para combater o discurso de ódio fomentado pela Covid-19 surge após a mensagem do passado dia 23 de abril, quando Guterres se referiu à pandemia como "uma crise humana que está rapidamente a tornar-se numa crise de direitos humanos".





A Covid-19 já provocou mais de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em todo o mundo.



Com objetivo de combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.