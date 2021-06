Pandemia é mais uma ameaça aos que fugiram da violência em Cabo Delgado

No distrito de Metuge, a Ajuda em Ação, uma organização de origem espanhola, presente em Portugal, em conjunto com as autoridades locais e organizações internacionais, apoia mais de 10.000 famílias deslocadas, incluindo 34.000 crianças e jovens, ao nível do abrigo, acesso a água e saneamento básico, educação e proteção de vítimas de violência.

Segundo as Nações Unidas, nos primeiros quatro meses do ano registaram-se, em Cabo Delgado, 16 mortes, 3.400 casos de cólera e 240.000 crianças estão numa situação de desnutrição aguda.

Cabo Delgado é uma das províncias moçambicanas com maior número de casos de covid-19, mas a situação dos campos não facilita o combate à pandemia.

Segundo a coordenadora de Ajuda Humanitária da ONG em Moçambique, Abide Nego, "a situação da covid-19 vem agravar tudo ainda mais".

Num momento em que a segurança e alimentação estão em causa, a ameaça invisível da covid-19 não é uma prioridade. "Embora existam esforços para garantir a sensibilização nos centros de acomodação, há dificuldade em distribuir máscaras", acrescentou.

Garantir o distanciamento social nos centros ou fora deles também não é fácil.

"Com a família de acolhimento chegam a viver debaixo do mesmo teto mais três ou quatro famílias deslocadas", referiu Abibe Nego, prosseguindo: "A lavagem das mãos parece uma medida muito simples, mas para as pessoas que não têm acesso a água é impossível".

Até ao momento, não existem casos registados de covid-19 nos centros, em parte devido à falta de condições e material para testar a população.

Contudo, as organizações que estão a apoiar os deslocados temem que a situação possa agravar-se, porque é impossível neste contexto verificar a existência de casos positivos e assegurar todas as medidas necessárias de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus. E apenas um caso pode levar a uma situação de rápida propagação que comprometa totalmente um sistema de saúde que é, por si só, já muito frágil.

A violência que se tem registado em Cabo Delgado desde 2017 resultou em 2.800 mortos e 732.000 pessoas deslocadas. Milhares de pessoas têm sido obrigadas a deixar toda a sua vida para trás, muitas vezes só com a roupa que levam no corpo, na esperança de encontrarem segurança e abrigo.

"Cerca de 46% são crianças e jovens, vítimas deste conflito armado, que, por vezes, acabam por se perder das suas famílias no momento dos ataques e chegam sozinhos, desorientados e com medo, depois de terem caminhado a pé durante dias a fio ou de viajarem em autocarros locais lotados de deslocados ou em transportes aéreos que os retiraram das zonas de conflito", alerta a Ajuda em Ação.

Dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) apontam para 1.410 crianças separadas das suas famílias e que se encontram em campos de deslocados.

Estas crianças são acolhidas em campos de deslocados ou famílias anfitriãs, mas o alívio da chegada para muitos levanta "consequências graves para os já escassos recursos" de outros, ressalva o diretor regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na África Austral, Valentín Tapsoba.

As necessidades vão muito além de abrigo e segurança, particularmente no caso das crianças que precisam de assistência alimentar e médica, apoio psicológico, formação educativa e ferramentas que lhes permitam construir e idealizar um futuro melhor, distante da violência que conheceram nestes últimos anos e que terá um grande impacto a longo prazo na sua vida, embora ainda difícil de avaliar, alerta a Ajuda em Ação, neste Dia da Criança Africana.