Pandemia já matou 1.339.130 pessoas no mundo

Mais de 55.614.470 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 35.645.800 pessoas já foram consideradas curadas.

Este número de casos diagnosticados, entretanto, reflete apenas uma fração do número real de infeções. Alguns países testam apenas casos graves, outros priorizam o teste de rastreamento e muitos países pobres têm capacidade limitada de teste.

Na terça-feira, 10.724 novas mortes e 590.690 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de mortes nos seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 1.313 novos óbitos, a França (1.219, número incluindo 791 novas mortes em lares de idosos, registadas desde 13 de novembro) e Itália (731).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com um total até agora de 248.707 óbitos em 11.360.125 casos de infeção registados, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 4.293.640 pessoas foram declaradas curadas naquele país.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 166.699 mortes e 5.911.758 casos, a Índia com 130.993 óbitos (8.912.907 casos), o México com 99.026 mortes (1.011.153 casos) e o Reino Unido com 52.745 óbitos (1.410.732 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que possui o maior número de mortes em relação à sua população, com 124 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Peru (107), Espanha (89) e o Argentina (80).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 86.369 casos (oito novos casos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 81.411 recuperações.

A América Latina e as Caraibas têm 426.839 mortes entre os 12.163.009 casos registados até hoje às 11:00, a Europa 348.711 mortes (15.172.363 casos), os Estados Unidos e Canadá 259.777 mortes (11.664.823 casos), a Ásia 183.922 mortes (11.589.648 casos), o Médio Oriente 70.968 mortes (2.993.803 casos), a África 47.972 mortes (2.000.762 casos) e a Oceania 941 mortes (30.064 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados levantados pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).