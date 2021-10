Pandemia já matou pelo menos 4.979.103 pessoas no mundo

No total, 245.478.460 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

Estes valores têm como base os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, mas excluem as revisões realizadas por alguns organismos responsáveis por estatísticas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima, tendo em conta a mortalidade direta e indireta relacionada com a covid-19, que o balanço da pandemia pode ser duas ou três vezes superior ao que é oficialmente recenseado.

Uma grande parte dos casos menos graves ou assintomáticos continuam por detetar, apesar da intensificação dos processos de despistagem adotados em vários países.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 9.063 mortes e 518.734 novos casos de covid-19 em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 2.158 novas mortes, Rússia (1.163) e Índia (805, um número diário incluindo uma revisão em alta dos dados oficiais).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 743.362 mortes para 45.826.252 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 607.068 mortes e 21.781.436 casos, a Índia com 457.191 mortes (34.246.157 casos), o México com 287.631 mortes (3.798.286 casos) e a Rússia com 236.220 mortos (8.432.546 casos).

Entre os países mais atingidos, o Peru é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 607 mortes por 100.000 habitantes, seguido pela Bósnia-Herzegovina (350), Macedónia do Norte (341), Bulgária (340), Montenegro (332) e Hungria (318).

A América Latina e Caraíbas totalizaram até hoje 1.518.894 mortes por 45.856.451 casos, a Europa 1.391.197 mortes (73.742.685 casos), a Ásia 868.358 mortes (55.708.948 casos), os Estados Unidos e Canadá 772.255 mortes (47.534.184 casos), a África 217.795 mortes (8.490.389 casos), o Médio Oriente 207.862 mortes (13.893.323 casos) e a Oceania 2.742 mortes (252.483 casos).

Esta avaliação foi realizada com base em dados recolhidos pelas delegações da France-Presse junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções ou publicação tardias dos dados, os números do aumento em 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.