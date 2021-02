Pandemia já matou quase 2,47 milhões em todo o mundo

Segundo a mesma fonte, foram oficialmente diagnosticados mais de 111.331.990 casos de infeção desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 68.323.000 foram considerados curados.

Os números são baseados em relatórios diários das autoridades de saúde de cada país até as 11:00 e excluem revisões realizadas `a posteriori` pelos organismos de estatísticas, como acontece na Rússia, Espanha e Reino Unido.

Nas últimas 24 horas, foram registadas, em todo o mundo, 5.878 mortes e 306.582 novos casos de covid-19.

Os países que registaram mais novos casos de mortes foram os Estados Unidos, com mais 1.311 vítimas mortais, o Brasil (com mais 527 mortes), e a Rússia (mais 337).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e de casos, com um total de 498.901 mortes para 28.134.275 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 246.504 mortes e 10.168.174 casos, o México, com 180.107 mortes e 2.041.380 casos, a Índia, com 156.385 mortes e 11.005.850 casos, e o Reino Unido, com 120.580 mortos e 4.115.509 casos.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 189 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida pela Eslovénia (182), a República Checa (181), o Reino Unido (178) e a Itália (158).

A Europa contabilizava hoje, até às 11:00 TMG (mesma hora em Lisboa) 829.710 mortes e 36.546.417 casos, enquanto a América Latina e as Caraíbas registavam 659.523 mortes (20.748.236 casos).

Os Estados Unidos e o Canadá somam 520.560 mortes (28.979.364 casos), a Ásia 251.882 mortes (15.910.075 casos) e o Médio Oriente 102.484 mortes (5.286.266 casos).

O continente africano contabiliza 101.347 mortes (3.829.663 casos) enquanto a Oceânia divulga 947 mortes (31.975 casos).

Desde o início da pandemia, o número de testes realizados aumentou drasticamente e as técnicas de despistagem e rastreamento melhoraram, levando a um aumento do número de infetados declarados.

O número de casos diagnosticados, entretanto, reflete apenas uma fração do total real, já que uma grande parte dos casos menos graves ou assintomáticos não é registada.

No domingo, Portugal contabilizava 1.186 novos casos confirmados de contágio pelo novo coronavírus, o número de novos casos diários mais baixo desde outubro de 2020, e 65 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, Portugal teve, desde março de 2020, 797.525 casos confirmados de infeção e 15.962 mortes com covid-19.