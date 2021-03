Pandemia levou a queda de 44% dos lucros da petrolífera Aramco

No ano anterior a petrolífera, apoiada pelo Estado da Arábia Saudita, tinha registado lucros de 88,2 mil milhões de dólares (74 mil milhões de euros).Apesar da queda, a Aramaco continua a ser uma das empresas mais valiosas do mundo e manteve o pagamento de dividendos de 75 mil milhões de dólares nos últimos meses. Quase todo o dinheiro dos dividendos vai para o Governo saudita, que possui mais de 98 por cento da empresa.Segundo o CEO da empresa, Amin Nasser, os últimos 12 meses foram um dos "anos mais desafiadores" da história recente., afirmou o presidente-executivo da Saudi Aramco, em comunicado.A Saudi Arabian Oil Co. divulgou os seus resultados financeiros um ano após a pandemia ter enviado o preço do petróleo para os mínimos de sempre, à medida que as pessoas paravam de se deslocar pelo mundo para conter a propagação do vírus.

A empresa espera poder cortar despesas de capital no próximo ano e reduziu a sua projeção de gastos para cerca de 35 mil milhões de dólares, sendo anteriormente de cerca de 45 mil milhões.

Em 2020 as ações das principais empresas de petróleo e gás ocidentais, incluindo Royal Dutch Shell e BP caíram para mínimos não atingidos há vários anos, quando a pandemia destruiu a economia global e gerou um colapso histórico no preço do petróleo. Mesmo a Exxon Mobil, a maior empresa de energia dos Estados Unidos, registou o seu primeiro prejuízo anual.



Os números públicos, obrigatórios desde que a empresa maioritariamente estatal integrou uma parte do seu valor na bolsa de valores Tadawul de Riade em 2019, oferecem uma visão valiosa sobre o estado da maior parte da economia da região. Apesar dos esforços do príncipe saudita Mohammed bin Salman para diversificar a economia, afastando-se do petróleo, o reino continua muito dependente das exportações de petróleo para alimentar os gastos do Governo.



A empresa produziu o equivalente a 9,2 milhões de barris por dia de petróleo bruto ao longo do ano, segundo os resultados anuais. As despesas de capital caíram em 2020 para 27 mil milhões de dólares, em comparação com os 32,8 mil milhões do ano anterior.



Contudo, os preços aumentaram, apesar de a Arábia Saudita parecer determinada a conter a produção e a apoiar os mercados de petróleo bruto, mesmo com o aumento da procura, com vários países a aliviar as restrições e a circulação de pessoas a retomar à normalidade.



Nasser mostrou-se otimista quanto ao próximo ano, dizendo que a Aramco está a "ver sinais de recuperação".



"Estamos satisfeitos que haja alguns sinais de recuperação", disse o CEO da Aramco. "A China também está muito perto dos níveis pré-pandémicos. Portanto, na Ásia, em particular no Leste Asiático, há uma forte aceleração da procura".



"Continuamos confiantes de que sairemos do outro lado desta pandemia numa posição de força", acrescentou.





Durante a maior parte do ano passado, as ações da Aramco mantiveram-se bem em relação às empresas petrolíferas globais de mercados emergentes e desenvolvidos, mas tiveram um desempenho inferior em relação aos pares da empresa quando os preços do petróleo recuperaram.







Nas últimas semanas, o preço subiu à medida que as restrições de movimento se atenuam, o comércio aumenta e mais pessoas são vacinadas contra a covid-19. Ainda assim, os analistas advertem que um pico na procura pode ainda estar longe.