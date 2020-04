Pandemia reduzirá 30% a 40% da procura de voos até 2021 - Latam

"[A demanda cairá] violentamente e estamos trabalhando com uma queda de 30% para 40% até 2021. O passageiro turístico terá menos economia [poupanças] e adiará as suas viagens e o passageiro de negócios está encontrando outras maneiras de trabalhar", disse o presidente da empresa, Jerome Cadier, em entrevista ao jornal O Globo.

O executivo indicou que a companhia aérea opera atualmente no Brasil com 25 aeronaves, 3% da capacidade que possuía antes da pandemia, limitadas ao transporte de profissionais de saúde e equipamentos médicos, com voos que não compensam o "custo variável".

"Os únicos países em que operamos hoje são o Chile e o Brasil, respondendo a uma demanda dos governos. O ideal hoje seria parar de voar", afirmou Cadier.

Da mesma forma, o presidente da Latam indicou que as companhias aéreas deverão adaptar-se para trabalhar com um custo por hora de voo inferior a 25% no próximo ano e entender que não podem aumentar os preços porque haverá "excesso de capacidade".

Portanto, para aliviar a crise, as companhias aéreas esperam incentivos específicos do Governo.

"Sem a ajuda do Governo, o setor aéreo não sobrevive e permanece insolvente", disse Cadier, que também defende mudanças nos modelos de contratação, no desenho das rotas de voos e na carga horária da tripulação.

A Latam Brasil faz parte do Grupo Latam, a principal companhia aérea da América Latina, com voos para 145 destinos em 26 países.

O grupo está presente em seis mercados domésticos da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru) e possui operações internacionais na região, além de Europa, Estados Unidos, Caribe, Oceânia, África e Ásia.

O Brasil registou 2.741 mortes e 43.079 casos confirmados do novo vírus até a última terça-feira.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 178.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.