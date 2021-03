Pandemia reduziu alojamento turístico disponível em Cabo Verde em 80% (INE)

De acordo com o Inventário Anual de Estabelecimento Hoteleiros divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde, o arquipélago fechou 2020 com 124 estabelecimentos hoteleiros em atividade, o que contrasta com os 284 que estavam em funcionamento um ano antes (-56,3%), devido à ausência de turistas provocada pelas regras internacionais para conter a transmissão da covid-19.

No histórico divulgado no documento pelo INE, o número mais baixo de unidades em funcionamento em oito anos foi registado em 2013, então com 222 em atividade.

Ainda segundo o INE, Cabo Verde fechou 2020 com 2.614 quartos disponíveis (-80%), 4.094 camas (-80,6%), e uma capacidade de alojamento que caiu 79,7% no espaço de um ano.

Das 124 unidades hoteleiras em funcionamento em Cabo Verde em dezembro passado, 33,1% eram pensões, 31,5% residenciais, 23,4% hotéis, 6,5% aparthotéis, 4% pousadas e cerca 1,5% aldeamentos turísticos.

Já em termos de camas, e apesar das consequências da pandemia de covid-19, que deixou a ilha sem voos internacionais de março a dezembro, o Sal continuou a liderar, com 35,2% de todas as que estavam disponíveis em Cabo Verde no final de 2020.

A maioria dos hotéis cabo-verdianos permanece encerrada, um ano depois da pandemia, e os que reabriram não faturam o suficiente para os custos, admitiu o presidente da Câmara de Turismo, prevendo um verão fraco e um inverno melhor.

Em entrevista anterior à Lusa, a propósito da paralisação do setor do turismo desde que o primeiro caso de covid-19 foi oficialmente detetado em Cabo Verde, em 19 de março de 2020, precisamente num turista inglês hospedado num hotel da ilha da Boa Vista, Gualberto do Rosário recorda que a generalidade dos hotéis suportou no último ano os custos com os trabalhadores, colocados em `lay-off`.

"As empresas acabaram por assumir 50% dos custos laborais durante este período todo (...) Ainda temos a maior parte dos hotéis fechados, com a perda efetiva de empregos", recordou o presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, organização que representa os empresários do setor.

Além do peso de 25% do Produto Interno Bruto (PIB), com um recorde de 819 mil turistas em 2019, o turismo emprega mais de 20% dos trabalhadores em Cabo Verde. Em 2020, os hotéis de Cabo Verde, segundo dados anteriores do INE, perderam mais de 610 mil hóspedes face ao ano anterior.

"Pode-se perceber facilmente o impacto que a paralisação do setor significa em termos de mão de obra", reconheceu.

Tal como em março de 2020, quando todo o país fechou, inclusive com a suspensão por mais de sete meses das ligações aéreas internacionais ao arquipélago, Gualberto do Rosário explicou que "a maior parte dos hotéis está fechada" atualmente em Cabo Verde, simplesmente porque as sucessivas vagas da pandemia continuam a travar as deslocações dos turistas a Cabo Verde.

"E [hotéis] com clientes, com hóspedes, são muito poucos. Não chegam para cobrir os custos de funcionamento, não é possível ainda", afirma, reconhecendo que 2021 ainda será um "ano de dificuldades" para o setor, enquanto não chega a época forte, a partir de dezembro, com o inverno na Europa.

Com o setor em suspenso e o país a viver uma crise económica, sem as receitas do turismo, enquanto os principais mercados emissores continuam a tentar debelar a pandemia, como Portugal e o Reino Unido, as perspetivas não são animadoras para o curto prazo.

"Não espero um verão médio sequer, espero um verão fraco, mas ainda assim um verão melhor do que no ano passado", aponta Gualberto do Rosário, esperando que a vacinação em massa contra a covid-19, que começa a acontecer na Europa e que Cabo Verde pretende iniciar esta sexta-feira, contribua para "dar segurança" aos turistas, em paralelo com a organização e preparação das empresas do setor que operam no arquipélago.

Cabo Verde regista, desde o início da pandemia no país, em março de 2020, um total de 165 mortes associadas à covid-19 e 17.190 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

PVJ // JH

Lusa/Fim