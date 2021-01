Pandemia só agravou as vulnerabilidades existentes em África

"Já havia uma tendência de degradação das avaliações da qualidade do crédito soberano mesmo antes da pandemia. Era uma tendência que se verificava desde meados da década passada, na sequência da queda dos preços das matérias-primas, em 2014, e que a pandemia veio agravar", disse Jan Friederich durante uma conferência virtual hoje transmitida a partir de Hong Kong.

A pandemia de covid-19 "foi o derradeiro fator que levou à descida dos `ratings`, foi um choque relativamente genérico que afetou os países que já estavam num contexto de vulnerabilidade devido à subida da dívida e ao impacto nas contas públicas", acrescentou.

"O impacto da pandemia foi dramático a nível mundial, descemos 32 das 120 entidades que analisamos. Na África subsaariana o impacto foi substancial, havendo dois países cujo `rating` foi piorado uma vez, cinco foram descidos duas vezes ou em múltiplos níveis, e houve um `default` [Incumprimento Financeiro] na Zâmbia e outro na República Democrática do Congo", disse o responsável pela análise da qualidade do crédito soberano desta região.

Para a Fitch Ratings, houve dois canais principais de impacto: a queda do preço das matérias primas e a redução do turismo, que em conjunto com a quebra da atividade económica motivada pelas medidas de confinamento fez com que o produto interno bruto (PIB) da região tenha caído cerca de 3,5% no ano passado.

"O `default` da Zâmbia aconteceu por razões diferentes daquele que decretámos para Moçambique já há uns anos, que teve a ver essencialmente com a dívida escondida, e na RDCongo foi motivado pela má gestão das contas públicas", apontou o analista.

Nigéria, Gabão e Angola foram os países que viram o `rating` degradado em mais de um nível, com Angola e Gabão a estarem em CCC, a classificação acima do incumprimento financeiro, mas por razões diferentes.

"No Gabão a decida foi motivada pela dificuldade em aceder a financiamento que foi previamente acordado, mas que acaba por não acontecer, ao passo que isso não é um problema em Angola, que com o apoio do Fundo Monetário Internacional [FMI] tem esse problema resolvido", disse Jan Friederich.

"Em Angola, o que nos preocupa é o nível da dívida pública nos 130% do PIB, o que levanta grandes questões sobre a sustentabilidade a longo prazo", apontou o analista.

Em termos de contabilidade sobre a perspetiva de evolução (`outlook`) da África subsaariana, "há cinco anos que o número de `outlooks` positivos são menores que o número de `outlooks` negativos", disse Friederich, notando que só a Costa do Marfim está com uma perspetiva de evolução favorável, havendo apenas dois países nesta situação a nível mundial.

África registou nas últimas 24 horas mais 1.039 mortes por covid-19 para um total de 87.937 óbitos, e 20.177 novos casos de infeção, segundo os últimos dados oficiais da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados é de 3.494.117 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas foi de 21.941, para um total de 2.977.335 desde o início da pandemia.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.