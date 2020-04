Papa emérito Bento XVI celebra hoje 93 anos sem visitas presenciais

"Uma celebração sem visitas exteriores por causa da pandemia, mas rodeada de afeto e de orações, com um pensamento especial para com as vítimas do novo coronavírus", referiu o secretário do Papa emérito, Georg Ganswein, em declarações aos `media` italianos.

No entanto, prosseguiu o secretário particular, Joseph Ratzinger "recebeu muitos telefonemas, em particular do irmão Georg [de 96 anos]", que em aniversários anteriores visitou o Papa emérito no mosteiro no Vaticano, onde este vive desde que renunciou ao pontificado em fevereiro de 2013.

Em 2019, como já tinha acontecido em anos anteriores, o Papa Francisco visitou o seu antecessor por ocasião das celebrações pascais e do seu 92.º aniversário.

Este ano, esta visita não irá realizar-se.

"São também muitas as mensagens de saudação que chegaram por correio e por correio eletrónico (email)", acrescentou Georg Ganswein, que também é prefeito da Casa Pontifícia.

Georg Ganswein disse igualmente que Bento XVI está a ser constantemente informado sobre a evolução da pandemia e que reza diariamente pelos doentes e por aqueles que estão a sofrer com a atual crise.

"Também está particularmente comovido com os muitos sacerdotes, médicos e enfermeiros que morreram, especialmente no norte de Itália, durante os serviços prestados aos doentes com o novo coronavírus", referiu Ganswein, acrescentando que o Papa emérito "participa na dor" e está a seguir os acontecimentos "com preocupação", mas mantendo a esperança.

O dia começou, como é habitual na rotina de Joseph Ratzinger, com a celebração de uma missa na capela do mosteiro Mater Ecclesiae, que foi seguida por momentos de oração e de leituras.

Também foi assinalado um momento com canções típicas do estado alemão da Baviera, a terra natal de Bento XVI.

O Papa emérito recebeu ainda, na forma de presente, uma biografia escrita pelo jornalista alemão Peter Seewald, que será publicada no próximo dia 04 de maio.

"Seewald tinha a intenção de oferecer a biografia pessoalmente ao Papa emérito. Mas a pandemia tornou-o impossível", concluiu Ganswein.