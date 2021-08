Paralímpicos: André Ramos é o único luso nos "quartos" dos individuais de boccia

Na derradeira jornada da fase de grupos, André Ramos venceu o japonês Yuriko Fujii por 5-1, e garantiu um lugar nos quartos de final, agendados para terça-feira, onde defrontará Mikhail Gutnik, do Comité Paralímpico Russo.



Caso vença, o atleta português disputa, no mesmo dia, o jogo das meias-finais, que lhe garantirá um lugar na luta pelas medalhas.



José Macedo, detentor de seis medalhas paralímpicas, não conseguiu garantir a passagem aos quartos de final do torneio de BC3, prova na qual foi medalha de bronze nos Jogos Londres2012 e Rio2016 e ouro em Sydney2000.



Depois de ter vencido os dois primeiros jogos do grupo B, José Macedo perdeu hoje com Yuen Kei Ho, de Hong Kong, por 3-1 e terminou a ‘poule’ na terceira posição.



Também em BC3, Ana Sofia Costa foi afastada do torneio ao somar a terceira derrota na competição, ao ceder perante o japonês Kazuki Takahashi, por 3-2, tal como Avelino Andrade, que hoje foi derrotado por 4-3, pelo grego Grigorios Polychronidis.



Na classe BC4, Carla Oliveira não conseguiu superar Ximei Lin, da China, perdendo por 6-2 e somando a terceira derrota no torneio, enquanto em BC2 Cristina Gonçalves, que averbou duas vitórias nas primeiras jornadas, foi derrotada por 6-1 pelo japonês Hidetaka Sugimura e falhou a presença nos 'quartos'.



Também em BC2, Abílio Valente foi derrotado por Hiu Lam Yeung, de Hong Kong, por 4-3, e Nelson Fernandes fechou a sua participação em individuais com uma vitória sobre a brasileira Natali Faria por 3-1, insuficiente para passar à fase seguinte do torneio.



Depois de concluídos os torneios individuais de boccia, iniciam-se as competições de equipas BC1/BC2 e pares BC3 e BC4, nas quais Portugal estará representado.



Portugal, que soma 26 medalhas no boccia em Jogos Paralímpicos, está representado na modalidade nos Jogos Tóquio2020 por 10 atletas.



Após o sexto dia de competição, Portugal soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro na final do lançamento do peso F40, e seis diplomas.