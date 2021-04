Parlamento timorense autoriza nova extensão do estado de emergência

A decisão foi tomada depois de um debate no plenário do Parlamento em que se discutiram as opções relativamente às medidas a adotar no novo período de exceção, e que o Governo definirá agora em Conselho de Ministros, depois de o chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, assinar o decreto de declaração.

Em causa estão várias opções, nomeadamente a possibilidade de se manter as atuais cercas sanitárias em vigor em alguns dos municípios do país e a decisão sobre um possível confinamento geral, especialmente em Díli, onde já há transmissão comunitária.

No debate em nome do Governo, o vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento timorense, José Reis, lembrou que o atual estado de emergência, a terminar em 02 de maio, ficou marcado por um aumento significativo de casos e pela calamidade das cheias que assolaram o país.

"Esta calamidade que se abateu sobre o nosso país, ultrapassou todas as previsões e expectativas e agravou consideravelmente a situação epidemiológica registada no nosso país, no combate à pandemia da covid-19", afirmou.

José Reis sublinhou que as previsões mais otimistas, que marcaram praticamente o primeiro ano da pandemia, se têm vindo a dissipar com o crescimento significativo de casos no país nos últimos meses e, em particular, em abril.

"Confrontados com a árdua tarefa de estabelecer um equilíbrio entre as medidas de contenção e combate à covid-19, com as medidas necessárias de resposta à nova crise humanitária, não hesitamos em suspender o confinamento de modo a permitir as operações urgentes de emergência, para assistir as vítimas, realizar as buscas ou salvamentos e iniciar um longo processo de recuperação e de reconstrução, que já iniciámos", disse.

Numa mensagem de "esperança no futuro e na reconstrução" e "de conforto para todos aqueles que perderam os seus entes queridos, as suas casas, as suas vidas", José Reis disse que o Governo vai continuar a apoiar os mais afetados.

Uma estratégia que inclui um pacote de medidas económicas e sociais, inseridas no orçamento retificativo enviado esta semana ao Presidente timorense, mas que exige a "união de todos, a união dos cidadãos, de todas forças políticas, das empresas, das organizações não governamentais, dos parceiros internacionais e das diferentes entidades que atuam a nível público e privado, em torno do objetivo comum" de combater a covid-19 e reconstruir o país, disse.

"Mais do que nunca, é momento, para juntos, de forma solidária e inclusiva, sem deixar ninguém para trás, cumprir o dever de cidadania, de ajudar a quem mais precisa, os mais carenciados, vulneráveis e desfavorecidos", afirmou.

José Reis sublinhou o empenho do Governo em acelerar o processo de vacinação, admitindo um atraso na implementação do programa e alguma lentidão inicial nas inoculações das primeiras 24 mil doses do país, posteriormente superada.

"Atualmente, estamos em processo de aquisição de mais vacinas para continuarmos a implementar o programa de vacinação nacional, e esta aquisição não será apenas feita em parceria com o sistema COVAX, mas também serão adquiridas na Austrália e na República Popular da China, cujos Governos prontamente responderam aos nossos pedidos de apoio", relembrou.

"O governo, através das entidades responsáveis pelo programa de vacinação, continuará a trabalhar arduamente para alcançar o grande objetivo de todos: a vacinação coletiva, cuja pretensão será vacinar, pelo menos, 80% da população até ao final de 2021", disse.

O político salientou que o estado de emergência continua a ser necessário para que o Governo possa trabalhar.

Mas é crucial também o apoio de todos os cidadãos no cumprimento das medidas preventivas, e renovar "a confiança na linha da frente, providenciando mais uma vez o espaço e os instrumentos necessários, através de medidas restritivas necessárias e equipamentos, para que possam continuar a trabalhar e a lutar de forma ainda mais eficaz", disse.

Timor-Leste conta atualmente 1.073 casos, com um total de 2.048 infeções registadas desde o início da pandemia.

