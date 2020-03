Parlamento timorense rejeita tramitação urgente de lei de gestão financeira

A proposta do Governo vai continuar a tramitação normal, com debate nas comissões antes de regressar ao plenário para votação, ainda sem data prevista.

A alteração à lei de gestão foi aprovada pelo Governo para ultrapassar alguns limites atuais do regime de duodécimos que, como admitiu recentemente à Lusa a ministra das Finanças timorense, Sara Brites, estão a causar problemas em vários Ministérios e entidades públicas.

Ao contrário do que aconteceu no passado, em que as exceções foram incluídas no decreto do regime duodecimal para não requer a aprovação parlamentar, o Governo aplicou este ano um texto restritivo.

"Estamos numa situação bastante grave e o Ministério das Finanças está a ter dificuldades em proceder aos pagamentos sem cobertura legal", disse recentemente à Lusa Brites.

"O Governo está a atar as próprias mãos, os pés e tudo. E não é necessário. É uma situação grave", destacou a ministra.

Finanças e outros Ministérios defendiam que as alterações deviam ser incorporadas no decreto para permitir uma aplicação imediata, mas assessores do Gabinete do primeiro-ministro insistiram que devia ser através de uma alteração da lei de gestão orçamental, opção que vingou.

Esta divisão marcou um debate tenso, com sucessivos pontos de ordem e intervenções, muitas delas não diretamente relacionadas com a única questão a votação, a da tramitação urgente da proposta de alteração da lei.

Debates sobre legitimidade política do Governo, demissionário desde 22 de fevereiro, sobre o Orçamento, sobre a pandemia da covid-19 e sobre o impasse político fizeram prolongar a decisão.

O debate, que começou na segunda-feira, foi interrompido antes do final por um corte de luz ao parlamento e depois pelas reuniões promovidas, na terça-feira, pelo Presidente timorense para analisar a declaração do estado de emergência.

Hoje ainda, o parlamento deverá analisar a aprovação com urgência de um levantamento adicional do Fundo Petrolífero, no valor de 250 milhões de dólares (284,6 milhões de euros) para reforço da conta do tesouro.

Na terça-feira, o líder de uma nova coligação de maioria parlamentar, Xanana Gusmão, questionou a legitimidade do atual Governo que "é demissionário, não tem maioria" e por isso "não pode tomar iniciativas como as que mandou ao parlamento para alteração de leis estruturantes".

O líder do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), que lidera uma aliança de seis partidos que representam juntos 34 dos 65 assentos do parlamento, referia-se em particular à proposta de alteração à lei de orçamento e gestão financeira, atualmente em debate.

"Toma iniciativas sem competência para isso. Os parlamentares, os deputados da coligação estão todos aqui e vão todos reprovar isso porque é inconstitucional, não é legal", afirmou.