Partido timorense KHUNTO reitera apoio ao Governo no combate à pandemia

Um responsável do partido disse à Lusa que o apoio não está relacionado com o impasse político no país, onde o atual Governo é contestado por uma nova aliança liderada pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão e de que faz parte o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

"Anda aí muita informação nas redes sociais, mas não é bem como está a ser dito", afirmou à Lusa o vice-presidente do Parlamento Nacional e deputado do KHUNTO Luis Roberto da Silva.

"O partido KHUNTO reitera o seu apoio ao primeiro-ministro para o combate à covid-19. Não tem nada a ver com a situação política", insistiu Roberto da Silva.

"Estamos a dar o nosso apoio ao VIII Governo para o combate nacional à covid-19, mas não tem nada a ver com questões políticas ou com a nova coligação", garantiu.

Timor-Leste vive desde 2017 um impasse político que levou à dissolução do parlamento e eleições antecipadas, em 2018. No início do ano, a coligação maioritária do executivo desmoronou-se, com o chumbo do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020.

Por outro lado, o Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, recusou empossar mais de uma dezena de membros indigitados do Governo, quase todos do maior partido dessa coligação, o CNRT.

O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, apresentou a demissão, que retirou passados 52 dias para se concentrar no combate à covid-19.

Neste período, Lu-Olo apelou aos partidos no parlamento para ajudarem a resolver o impasse.

Desses contactos, surgiu uma nova coligação de seis partidos, liderada por Xanana Gusmão, indigitado como primeiro-ministro pelas forças políticas, mas sem uma decisão do Presidente timorense há mais de um mês.

Dois dos partidos da coligação, CNRT e KHUNTO, têm ainda vários membros no executivo, que apoiaram inicialmente, tendo o terceiro, o Partido de Libertação Popular (PLP) do primeiro-ministro, assinado em março uma plataforma de entendimento com a Fretilin, oficialmente na oposição.

Timor-Leste registou até ao momento quatro casos de pessoas infetadas com a covid-19, dos quais um já recuperou.

A pandemia da covid-19 já causou mais de 118 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.