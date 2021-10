Passageiros aéreos desembarcados nos Açores em setembro são mais do dobro de 2020

Segundo números divulgados hoje na página do SREA, consultados pela Lusa, no mês de setembro desembarcaram 154.248 passageiros provenientes de transporte aéreo nos Açores, mais 109,27%, aproximadamente, do que no período homólogo de 2020, em que se contabilizaram 73.708 passageiros desembarcados.

Já em comparação com o mesmo mês de 2019, altura em que não tinha sido ainda declarada a pandemia de covid-19, o número de passageiros registados em 2021 apresentou uma ligeira descida.

Há uma redução de cerca de 7,7%, baixando de 167.172 passageiros, em setembro de 2019, para 154.248 em igual mês de 2021.

O movimento de passageiros nos aeroportos do Açores foi também inferior neste mês, em relação aos meses de julho e agosto, em que se registaram 165.833 e 200.121 passageiros desembarcados, respetivamente.

Quanto ao valor acumulado de janeiro a setembro regista-se igualmente um crescimento entre 2020 e 2021, na ordem dos 70,52%.

Até setembro, já desembarcaram nos Açores 855.965 passageiros, quando em 2020 se contabilizaram 501.952 passageiros, nos primeiros nove meses do ano.

A ilha de São Miguel, a maior e mais populosa do arquipélago, é a que teve um maior movimento de passageiros, com 84.903 desembarques, seguindo-se Terceira (32.749) e Faial (11.044).

Desde abril de 2020 que os passageiros desembarcados provenientes de voos interilhas estão em número superior aos passageiros provenientes de voos com origem no continente ou no arquipélago da Madeira.

Essa tendência repete-se em setembro, com 78.656 passageiros de voos interilhas, 65.072 de voos territoriais e 10.520 de voos internacionais.

Em todos os tipos de ligações aéreas há um crescimento em relação a 2020, com destaque para os voos interilhas, que, entre janeiro e setembro de 2021, registaram um acréscimo de cerca de 79,7%, passando de 252.671 passageiros desembarcados para 454.023.

Nos voos internacionais, o crescimento foi de 66,52% (de 27.790 para 46.275 passageiros) e nos voos nacionais de 60,58% (de 221.491 para 355.667).