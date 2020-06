PCP considera PEES "insuficiente", mas aguarda Orçamento Suplementar

Numa conferência de imprensa no parlamento, o deputado comunista Duarte Alves afirmou esperar por uma melhor concretização de algumas das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro na quinta-feira no Orçamento Suplementar, que será entregue na terça-feira no parlamento.

Duarte Alves afirmou que, apesar de ser com "meses de atraso", "já se sente o resultado das iniciativas" ou da "intervenção do PCP", como o aumento da proporção do salário pago em caso de `lay-off´, a suspensão do pagamento por conta para as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) ou ainda o apoio aos sócios-gerentes que tiveram de encerrar as suas empresas.

"Mas o que marca o programa apresentado é o caráter insuficiente e limitado das medidas, bem como opções que persistem no favorecimento do grande capital", disse.