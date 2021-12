PCP queria ter ouvido primeiro-ministro apontar "resposta global aos problemas" do país

Fernando Veludo - Lusa

O PCP defendeu domingo que o primeiro-ministro devia, na sua mensagem de Natal, ter apontado "uma perspetiva de resposta global aos problemas" dos portugueses e comprometer-se com o reforço dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde.