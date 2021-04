Pepe apto para a receção do FC Porto ao Santa Clara

O central internacional português falhou devido a lesão a tripla jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial2022, diante do Azerbaijão (1-0), Sérvia (2-2) e Luxemburgo (3-1), mas, de acordo com os ‘dragões’, deixou de integrar o boletim clínico, no qual consta apenas o guarda-redes Mbaye, que prossegue com treino integrado condicionado.



Na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Santa Clara, o treinador portista, Sérgio Conceição, deu conta que Pepe “está apto para ir a jogo”, mas não confirmou se será titular contra os açorianos ou se estará apenas entre os convocados.



O FC Porto, segundo classificado, com 54 pontos, recebe no sábado, às 20:30 horas, o Santa Clara, no sétimo lugar, com 32, num encontro da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.