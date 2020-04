Petróleo. Os bastidores de uma guerra em que Trump ameaçou quebrar a aliança histórica com os sauditas

A conversa terá acontecido ao telefone no meio uma tempestade nunca antes vista para o mercado de petróleo.





Com o novo coronavírus a parar o mundo, a procura por petróleo caiu para níveis nunca antes vistos. O barril produzido nos EUA chegou mesmo a ser transacionado com valores negativos.





Ao mesmo tempo, numa posição de força com a Rússia, a Arábia Saudita recusava reduzir a produção, ou seja, recusava adequar o mercado à procura para manter o preço do ouro negro mais elevado.





De acordo com a Reuters, foi então que, num telefonema a 2 de abril, Trump disse a Mohammed bin Salman que ou a Arábia Saudita começava a cortar na produção ou ele não teria forma de impedir que nos EUA fosse votada legislação para a retirada dos militares norte-americanos do Reino. Ou seja, acabar com a relação estratégica que já dura há 75 anos. E com a proteção militar ao reino.





A conversa terá sido de tal forma tensa que, diz a Reuters, o príncipe regente, nesse momento, chegou a pedir aos seus assistentes para abandonarem a sala onde estavam.





A posição de Trump, escreve a Reuters, ilustra o esforço do presidente norte-americano para que a indústria do petróleo no país não fosse dilacerada. Reflete também a visão de Trump em relação ao cartel (OPEC) que, disse em tempos, é responsável pelos elevados custos de energia dos norte-americanos.





Por vários canais dipomáticos, os norte-americanos reforçaram a mensagem de Trump: "Nós estamos a defender a nossa indústria enquanto que vocês estão a destruir a vossa". A verdade é que os sauditas recuaram e reduziram a produção de petróleo, no que Trump veio a público depois dizer que só aconteceu por causa da sua intervenção nas negociações.





Esta quarta-feira, a Reuters perguntou diretamente ao Presidente dos EUA se este tinha dito ao príncipe regente que os EUA poderia retirar as tropas da Arábia Saudita, ao que este respondeu: "Não tinha que lhes dizer isso. Acho que ele e o Presidente Putin foram muito razoáveis. Eles sabiam que tinham um problema e então isto aconteceu."





Questionados sobre esta conversa, os canais oficiais do governo saudita recusaram fazer qualquer comentário à Reuters.





A posição mais dura de Trump aconteceu também porque de facto, uma semana antes da conversa telefónica agora revelada, os senadores Republicanos Kevin Cramer e Dan Sullivanhad apresentaram legislação para a retirada da Arábia Saudita de todas as tropas norte-americanas, dos mísseis Patriot e dos sistemas de defesa, caso os sauditas não cortassem a produção de petróleo.







A 12 de Abril, as nações produtoras de petróleo concordaram com aquele que foi o maior corte de produção alguma vez negociado. Apesar disso, o preço do barril de crude continuou a cair, tendo mesmo chegado, para o petróleo produzido nos EUA, a valores negativos. Ou seja, os produtores pagaram para escoar a produção de crude.





Com a abertura, aos poucos, das economias de vários países, é expectável que o preço volte a subir nos próximos tempos devido ao aumento da procura.





A relação estratégica dos EUA com a Arábia Saudita foi firmada em 1945, pelo então presidente Franklin D. Roosevelt que se reuniu a bordo do navio de guerra USS Quincy com o Rei saudita Abdul Aziz Ibn.





Chegaram na altura a um acordo que dura até esta data. Proteção militar dos EUA em troca do acesso às reservas de petróleo sauditas.





Os EUA têm atualmente na Arábia Saudita cerca de três mil militares e a 5ª Força Naval da marinha norte-americana protege as exportações da região.







Os sauditas dependem dos EUA para terem acesso a armas e proteção contra os rivais na região, como o Irão.





C/ agência Reuters