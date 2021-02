Pfizer e BioNTech garantem mais 200 milhões de vacinas à UE em 2021

Cerca de 75 milhões de vacinas previstas no acordo agora firmado vão ser entregues no segundo trimestre de 2021, sendo que a totalidade da encomenda será entregue até final do ano.







✅ This afternoon, I will be signing a second @EU_Commission contract with @BioNTech_Group/@pfizer for up to an additional 300 million #COVID19 vaccine doses. This follows up on our 8 January agreement reached with the company.

, de acordo com o que foi hoje anunciado, perante um crescendo de críticas à lentidão da campanha de vacinação no bloco europeu pela falta de coordenação no processo de aquisição de vacinas.A vacina Pfizer-BioNTech foi a primeira da três aprovadas até ao momento pela União Europeia. As outras duas vacinas são das empresas Moderna e AstraZeneca.

“Reconhecemos que mais pessoas têm de ser vacinadas o mais rapidamente possível para ajudar a derrotar este vírus e controlar a pandemia global. Estamos a trabalhar sem descanso para apoiar as campanhas de vacinação na Europa e no mundo através da expansão da capacidade de produção”, refere Albert Bourla, chefe executivo da Pfizer. Adianta que com este acordo haverá a capacidade da União Europeia vacinar 50 milhões de pessoas antes do fim do ano com estas vacinas específicas.





, acrescenta na nota de imprensa Ugur Sahin, CEO da BioNTech. Soluções que passam pelo aumento da capacidade em Marburg já este mês e pelo acordo com parceiros. Admite que está ainda a ser avaliado com governos, autoridades e paceiros de várias áreas, como poderá ser feito um fornecimento ainda maior de vacinas.