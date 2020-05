PIB a encolher 25% na primavera, desemprego a duplicar. Os impactos estimados da pandemia no Reino Unido

As causas são as mesmas que assolam muitos países europeus: a quebra de atividade económica decorrente do confinamento necessário para conter a propagação do novo coronavírus.







As taxas de juros foram mantidas nos 0,1%, o nível mais baixo nos 325 anos da história do Banco, depois de dois cortes de emergência efetuados em março, no início da emergência Covid no Reino Unido. Manteve o nível de compra de títulos previsto.







“Como evoluírem as perspetivas económicas ao longo do tempo, assim o Banco vai agir para dar estabilidade monetária e financeira essenciais para a prosperidade a longo prazo e atender as necessidades das pessoas no país”, garantiu o governador Andrew Bailey.





Os primeiros dados oficiais apontam para uma quebra dos gastos privados de 30%, atendendo a uma menor utilização dos cartões de débito e crédito. O mercado imobiliário praticamente parou.





Apesar dos altos níveis de incerteza do atual cenário, o Banco de Inglaterra estima como “plausível” um quadro de quebra na economia de 25% no segundo trimestre (abril-junho), acompanhado de 9% de desemprego.



As estimativas do Banco de Inglaterra representam a maior quebra na economia do Reino Unido em 300 anos.



No total do ano, e tendo em conta que o levantamento de restrições acontece a partir de junho, será uma quebra de 14%, acompanhada de uma recuperação de 15% em 2021. Um cenário que necessitará de um forte estímulo financeiro e fiscal, avisa o Banco.





A instituição estima que estes números sejam temporários, à medida que a economia recupera com alguma rapidez pelo levantamento de restrições. Mas estima, ainda assim, que as famílias e negócios vão manter um comportamento de precaução, mais conservador, que pode influenciar a recuperação económica.





O Banco de Inglaterra refere, no entanto, que a banca está em boas condições para ajudar a ultrapassar a pandemia. Argumenta que o setor está suficientemente capitalizado para cobrir as perdas durante a crise, apoiados pelo próprio banco central, para continuarem a emprestar.

“Estão fortes o suficiente para continuarem a emprestar, o que vai suportar a economia e limitar as perdas. Vamos oferecer mais financiamento a longo prazo para os bancos, para que eles possam aumentar os empréstimos, sobretudo para pequenas e médias empresas”, argumenta a instituição.







O Banco considera que o sistema financeiro está em melhor posição para suportar a economia nesta altura do que estava na altura da crise financeira global.