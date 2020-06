PIB do Reino Unido cai um recorde de 20,4% em abril

Esta contração recorde é relativa ao primeiro mês completo em que o Reino Unido esteve em confinamento devido à pandemia da Covid-19. A contração é três vezes maior do que o declínio visto na crise de 2008-2009.





Os analistas consideram que abril deverá ser o pior mês desta crise pandémica, já que houve algum alívio das restrições já em maio.





A queda afetou praticamente todos os setores de atividade. Pubs, educação, saúde e a venda de carros foram os setores que mais contribuíram para esta queda histórica, acompanhada pela quebra do setor imobiliário.





“A queda do PIB em Abril é a maior alguma vez vista no Reino Unido, mais de três vezes maior do que a quebra do mês anterior e quase dez vezes mais do que qualquer quebra pré-Covid”, revelou à BBC Jonathan Athow, do Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS).





A ONS publicou ainda os valores de três meses –de fevereiro a abril – que mostram um declínio de 10,4 por cento quando comparado com os três meses anteriores.





Apesar de abril poder ser o ponto mais baixo da crise, há a perceção de que ainda é cedo para perceber qual vai ser a velocidade de recuperação da economia nos próximos meses.