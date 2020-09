Plano de Recuperação e Resiliência. Portugal é exemplo de "recuperação e renovação" na Europa

No início da sessão de apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência e do Plano de Recuperação da União Europeia, Ursula von der Leyen começou por elogiar Portugal, o papel do país na União Europeia e no mundo e a forma com os portugueses agiram quando a pandemia antingiu a Europa.





"Portugal demonstrou o melhor da Europa", afirmou a líder do executivo comunitário, recordando que os portugueses responderam "com humildade, com sentido de responsabilidade e com solidariedade, quando a pandemia atingiu a Europa".



(em atualização)