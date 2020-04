PM britânico juntou-se a minuto de silêncio por profissionais mortos

Johnson parou a reunião com o ministro das Finanças, Rishi Sunak, e fez o minuto de silêncio em pé no interior da residência oficial em Downing Street, em Londres, enquanto a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, ficou no exterior de St Andrew`s House, em Edimburgo, juntamente com outros membros do executivo autónomo.

As televisões britânicas mostraram os trabalhadores de hospitais, bombeiros, transportes públicos e supermercados em várias partes do país imóveis e também em silêncio.

Mais de 80 profissionais do serviço nacional de saúde britânico (NHS) e 16 trabalhadores em serviços sociais morreram na frente de combate à doença, de acordo com números oficiais, embora a página eletrónica NursingNotes calcule que o total seja de pelo menos 140.

O Reino Unido é um dos países mais afetados na Europa pela pandemia, tendo registado 21.092 mortes nos hospitais e milhares em lares de idosos, embora este número não esteja a ser contabilizado diariamente pelo governo.

"Todos os dias vemos os nossos trabalhadores essenciais na frente de combate a arriscar a vida por todos nós e, tragicamente, demasiados perderam a vida", afirmou na rede social Twitter o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que também se juntou ao tributo.

A homenagem, que coincide com o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, foi organizada pelos sindicatos Unison, Royal College of Midwives e Royal College of Nursing, que representam mais de um milhão de trabalhadores dos serviços públicos e do NHS, incluindo médicos, enfermeiros, auxiliares nos hospitais ou trabalhadores da recolha do lixo.