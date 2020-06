Polícia atacada em festa de rua ilegal em Londres

A Scotland Yard revela que os agentes foram recebidos em Notting Hill com o arremesso de vários objetos.





Those present in area of Colville Gdns W11 dispersed by around 2am. No confirmed reports of serious injury. As prev tweeted, objects were thrown at officers. Such behaviour and any violent acts will not be tolerated. However, thanks to those who co-operated + engaged with police — Kensington & Chelsea Police (@MPSKenChel) June 26, 2020

the streets of London last night in Notting Hill. Another night, another 'street rave'. #NottingHill



pic.twitter.com/rIzDlAA9zM — Breaking News (@newssbreaker) June 26, 2020

“Este encontro é ilegal e pedimos a todos que abandonem o local”, pediram os agentes no local. A multidão em festa só acabou por dispersar às duas da manhã, “sem registo de ferimentos graves”. A polícia reiterava que não permitiria atos violentos.

A Scotland Yard revelou que reforçou o número de agentes em Londres e que colocou no terreno uma “operação policial robustecida” por toda a capital do Reino Unido.





O comandante Bas Javid adiantou que foram chamados agentes para assegurar que a polícia conseguia dar uma “resposta pronta e eficaz a qualquer distúrbio ou desordem” em locais em que as autoridades sabem que estão a acontecer estas festas.







“É uma resposta direta às preocupações das nossas comunidades, muitas delas com medo e chocadas com estes eventos a acontecerem à porta de suas casas”, acrescentou o comandante.





A “largely peaceful” BLM riot last night in Brixton that injured many police officers was so “peaceful” that the BBC is hardly talking about it. pic.twitter.com/v19x6EU82q — Mahyar Tousi (@MahyarTousi) June 25, 2020



Declarada emergência por multidões nas praias

As autoridades da cidade costeira de Bournemouth, no sul da Inglaterra, declararam uma situação de emergência devido ao comportamento de milhares de pessoas nas praias locais, que desafiaram as regras de distanciamento social.



A líder da união municipal de Bournemouth, Christchurch e Poole, Vikki Slade, disse estar "absolutamente horrorizada" com as cenas observadas nas praias, principalmente em Bournemouth e Sandbanks nos últimos dois dias, onde afluíram milhares de pessoas para aproveitar a onda de calor.



“O comportamento irresponsável e as ações de tantas pessoas são simplesmente chocantes e os nossos serviços são esticados ao máximo a tentar manter todos em segurança. Não tivemos outra escolha a não ser declarar um incidente grave e iniciar uma resposta de emergência”, justificou, num comunicado.



Imagine endangering other human lives because of how little self-control you have and how selfish you really are.



Bournemouth Beach, Liverpool fans in Anfield and illegal raves in Notting Hill. pic.twitter.com/QSUu0fbQP3 — Emre (@emrecurrell) June 26, 2020

A declaração de um “incidente grave" dá poderes adicionais às autoridades locais e serviços de emergência para resolver os problemas como o estacionamento ilegal, excesso de lixo, comportamento anti-social, engarrafamentos nas estradas e acampamento ilícito.

Foram passadas um recorde de 558 multas de estacionamento e recolhidas 41 toneladas de lixo nos últimos dois dias.



O comandante adjunto da polícia de Dorset, Sam de Reya, pediu às pessoas para evitarem a região.

"Claramente ainda estamos numa crise de saúde pública e um volume tão significativo de pessoas a dirigir-se para uma área coloca uma pressão adicional nos recursos dos serviços de emergência", enfatizou.

Festas de ruas e praias lotadas que acontecem ao mesmo tempo que o Reino Unido regista um aumento significativo de novas infeções.



O Reino Unido registou 149 mortes nas últimas 24 horas, menos do que as 154 do dia anterior, com o total a subir para 43.230 óbitos desde o início da pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.



O número de novos infetados quase duplicou, de 653 na quarta-feira para 1.118 hoje, o que aumentou para 307.980 o número de casos de contágio desde o início da pandemia.



Na terça-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou o levantamento de várias restrições a partir de 4 de julho, autorizando a reabertura de bares e restaurantes e a redução da regra de distanciamento social de dois metros para um metro ou mais, uma medida destinada a facilitar o funcionamento de certos negócios.



George Eustice, o responsável pela pasta do Ambiente, argumenta esta sexta-feira que o Governo tem poderes para fechar espaços públicos como as praias, mas acrescenta que o executivo está “muito relutante” em fazê-lo. No entanto, não nega que a afluência a Dorset é uma questão de preocupação.



“Dado a meteorologia habitual no Reino Unido, este deve ser um fenómeno de curta duração”, disse o governante. “Mas [o ministro da Saúde] Matt Hancock deixou claro que temos os poderes para voltar atrás e agir. Não queremos fazer isso. Estamos bastante relutantes em fazê-lo”, realça.



“Precisamos que a população trabalhe connosco nisto”, acrescenta. Adeptos do Liverpool em festa

O Liverpool acabou com uma "seca" de vitórias na liga inglesa de futebol que durava há 30 anos, desde 1989/90. Ontem sagrou-se campeão e os adeptos saíram aos milhares às ruas, juntando-se sobretudo no exterior do estádio Anfield.



A polícia criticou os festejos no atual cenário de pandemia. O responsável da polícia de Merseyside lembra que a região foi atingida desproporcionalmente pelo vírus e por isso a população deveria ter a responsabilidade de prevenir a sua propagação. Ainda assim, admite que muitos fãs foram cautelosos e celebraram de forma segura e responsável.

Estas medidas foram tomadas depois de na noite de quarta-feira se terem registado cenas de violência numa festa de rua, em Brixton. 22 polícias ficaram feridos. As imagens que circulam nas redes sociais mostram carros a serem amachucados e polícias a serem atacados com garrafas.