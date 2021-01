Polícia britânica investiga pacote suspeito em fábrica de vacinas

A Polícia do Norte do País de Gales disse que estava a investigar um "incidente" no Wrexham Industrial Estate, cerca de 68 quilómetros a sul de Liverpool.

" As estradas estão atualmente fechadas e pedimos ao público que evite a área até novo aviso", disse a força em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.

Entretanto, a Wockhardt UK, subsidiária de uma farmacêutica com sede em Mumbai que está a produzir vacinas na unidade fabril em Wrexham, confirmou ter recebido esta manhã um "pacote suspeito".

"As autoridades relevantes responderam e, com base no conselho de especialistas, evacuámos parcialmente o local enquanto se aguarda uma investigação completa. A segurança dos nossos funcionários e a continuidade da atividade continuam a principal prioridade", explicou numa mensagem na rede social Twitter.

A vacina Oxford-AstraZeneca é uma das duas vacinas que atualmente são administradas no Reino Unido, juntamente com a Pfizer/BioNTech.

O Reino Unido adiantou-se ao resto da Europa com uma campanha de vacinação contra a covid-19 em grande escala para sair da crise de saúde, tendo mais de 6,8 milhões de pessoas já recebido a primeira dose de duas doses.

O Reino Unido tornou-se o primeiro país europeu a romper a barreira das 100 mil mortes durante a pandemia covid-19, até agora só alcançada pelos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.

Na terça-feira foram registadas 1.631 mortes, elevando o total para 100.162, mas o balanço sobe para 103.602 se forem somados os casos cujas certidões de óbito fazem referência ao novo coronavírus como fator contributivo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.