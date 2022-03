Polícia da Nova Zelândia obriga a levantar acampamento antivacinas

Centenas de oficiais foram destacados para o centro da capital e foram recebidos com resistência por muitos dos manifestantes, que utilizaram extintores de incêndio, projéteis de tinta, ancinhos e outros utensílios caseiros contra os agentes, disse a polícia, num comunicado.



Os manifestantes também utilizaram um ponteiro laser contra um helicóptero da polícia que sobrevoava a área.



Na operação, em que a polícia utilizou gás pimenta contra os manifestantes, três agentes ficaram ligeiramente feridos.



Pelo menos 36 pessoas foram detidas e 15 veículos e várias tendas foram removidos e apreendidos, disse o comissário da polícia neozelandesa, Andrew Coster, numa conferência de imprensa em Wellington e transmitida pela Radio New Zealand.



Coster explicou que a operação de despejo foi realizada porque "a multidão está agora menos concentrada nas questões de protesto e mais na confrontação", bem como na necessidade de "restaurar a ordem" no centro de Wellington.



Grupos antivacinação, inspirados pelo movimento canadiano "caravana pela liberdade" e contrários à vacinação obrigatória contra a covid-19, têm ocupado a zona em redor do Parlamento desde fevereiro, principalmente em protesto contra as medidas impostas contra a pandemia.



O governo da primeira-ministra trabalhista, Jacinda Ardern, aplaudido mundialmente pela resposta à pandemia, começou a reabrir as fronteiras internacionais na segunda-feira, mas limitado apenas aos neozelandeses e residentes. A reabertura faseada deverá estar concluída em outubro.