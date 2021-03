Polícia timorense investiga alegado espancamento por falta de uso de máscara

"Já falei quer com o comandante-geral, quer com o comandante distrital da PNTL em Díli, que iniciaram uma investigação para apurar a identidade do agente e as circunstâncias deste caso", disse à Lusa António Armindo, vice-ministro do Interior.

"Precisamos de saber as circunstâncias, mas é claro que a polícia tem de atuar com proporcionalidade. Depois de a investigação estar concluída, as medidas adequadas serão tomadas", explicou.

A alegada agressão ocorreu na madrugada de quinta-feira, segundo denunciou a vítima, Quintão Alves, que explicou que durante o seu período de trabalho de limpeza parou na rua para fumar, tendo retirado temporariamente a máscara.

O homem, que tem lesões na cara, diz que foi interpelado pelo agente, que o questionou sobre por que é que não tinha máscara, tendo sido agredido depois de explicar que estava a fumar e por isso tinha tirado a máscara.

Este é o segundo caso de agressões de agentes policiais, depois de no dia 09 de março um efetivo da Brigada de Ordem Pública ter agredido dois outros trabalhadores do saneamento que estavam a transportar lixo.

Henrique da Costa, comandante distrital da PNTL, explicou à Lusa que o caso mais recente foi referido já ao comando geral, já que o alegado autor da agressão "não faz parte da força distrital, mas sim de outra unidade" da polícia.

António Armindo recordou que a PNTL tem regras de atuação, que trabalha implementando o conceito de policiamento comunitário e a sua primeira função é sensibilizar a população e servir os cidadãos.

"Tem de haver proporcionalidade na atuação da PNTL, que tem diferentes modelos para garantir [o cumprimento das leis]. Caso haja algum ataque ou violência pode responder, mas atacar assim alguém até sangrar não é adequado", frisou.

"Mesmo que as pessoas não estejam a cumprir, a nossa primeira função é falar com as pessoas para que percebam as regras. E se as pessoas resistirem ou não quiserem obedecer, então temos de garantir que o fazem, mas não é preciso violência, pode ser-lhes explicado que podem ser acusados do crime de desobediência", considerou.

Ressaltando que os dados da investigação ainda não são conhecidos, Armindo disse que "o uso da violência tem de ser justificado".

Noutro âmbito, a PNTL continua com uma presença regular nas ruas de Díli, procurando garantir que a população da cidade está a cumprir as regras do confinamento, algo que Rui Araújo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), disse na quarta-feira não estar ainda a ocorrer.

"A PNTL vai continuar na rua porque há muitas pessoas que não estão a respeitar o confinamento. As regras estão clarificadas e, por exemplo, não há exercício permitido. Mas as pessoas continuam a sair, a reunir-se em grupos, a fazer exercício", disse.

"A PNTL continuará a atuar, para disseminar informação e pedir a todos para que conheçam e reconheçam que é importante ficar em casa ou sair apenas para situações necessárias", afirmou.

Em várias operações ao longo da última semana, a PNTL deteve já mais de 230 pessoas, identificadas e posteriormente libertadas, apreendendo centenas de motas e outras viaturas de pessoas que não estavam documentadas ou não estavam a cumprir as regras de confinamento obrigatório.

Timor-Leste tem atualmente 119 casos ativos de covid-19, o máximo de sempre, com quatro cercas sanitárias em vigor e três municípios (Díli, Baucau e Viqueque) com confinamento obrigatório.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.