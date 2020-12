Porque são as crianças menos afetadas pelo novo coronavírus?

Depois de um verão de desconfinamento parcial, na maioria dos países os alunos voltaram às escolas e, segundo os investigadores, o ambiente escolar não tem sido um dos principais responsáveis pelo aparecimento de surtos de Covid-19 nesta segunda vaga da pandemia.





Analisados os dados epidemiológicos conclui-se que as crianças são muito menos infetadas do que os adultos, são muito menos contagiosas e, quando infetadas pelo novo coronavírus, têm sintomas ligeiros ou são mesmo assintomáticas. Além disso, a maioria das crianças infetadas pelo vírus não chega a testar positivo nos testes de PCR, embora tenham sido contaminadas.





Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), dos casos de Covid-19 confirmados, 1,2 por cento corresponde a crianças com menos de quatro anos, 2,5 por cento a crianças entre os de quatro e os 14 anos e 9,6 por cento a jovens entre os 15 os 24 anos. Valores que contrastam com os 64 por cento de casos confirmados em pessoas entre os 25 e os 64 anos e os pouco mais de 22 por cento em pessoas com idade superior a 65 anos.







Mas o que explica, afinal, que as crianças sejam menos afetadas?





"as crianças pequenas são responsáveis ​​por apenas uma pequena porcentagem das infeções de Covid-19" porque, segundo novas evidências, o seu sistema imunitário "parece mais bem equipado para eliminar o SARS-CoV-2 do que o dos adultos". Um artigo públicado esta semana na revista científica Nature revela queporque, segundo novas evidências,





"As crianças estão muito adaptadas para responder - e muito bem equipadas para responder - a novos vírus", explicou à revista Donna Farber, imunologista da Universidade de Columbia em Nova Iorque.



Segundo a investigadora, isso pode explicar o porquê de mesmo quando estão infetadas com SARS-CoV-2, as crianças terem maior probabilidade de apresentar doença leve ou assintomática.





O sistema imunitário tem como função proteger o organismo e combater agentes patógenos, mas o das crianças parece ser mais eficiente quando em contacto com o novo coronavírus, ao contrário do dos adultos. Algumas crianças desenvolvem sintomas da Covid-19 e anticorpos específicos para o SARS-CoV-2, mas nunca têm resultado positivo nos testes padrão de PCR.





"É possível que no caso das crianças a resposta seja mais eficaz e rápida. Isso é muito importante para evitar a replicação viral inicial", afirmou ao El País o investigador do Instituto de Biomedicina de Sevilha (IBiS) e membro da Rede Espanhola de Investigação em Patologia Infecciosa (REIPI).



Uma única partícula viral do SARS-CoV-2 pode fazer até 100 mil cópias de si mesma em apenas 24 horas. A partir dessa primeira linha de defesa, é gerada a imunidade adquirida, o que implica a produção de linfócitos de memória capazes de detetar novamente o vírus e reativar os mecanismos de proteção - o que não acontece muitas vezes nos idosos, que devido à a deterioração progressiva do sistema imunitário com a idade, a chamada a imunosenescência.

Crianças infetadas em casa mas quase sem sintomas

De acordo com um três crianças com menos de dez anos, pertencentes à mesma família, desenvolveram anticorpos contra o SARS-CoV-2, tendo duas delas tido alguns sintomas leves, mas nenhuma apresentou resultado positivo nos testes de PCR - foram testadas 11 vezes ao longo de 28 dias durante o confinamento em contato com os pais que tinham testado positivo.

De acordo com um estudo , tendo duas delas tido alguns sintomas leves,





Os pais foram infetados num casamento e três dias depois, já em casa, desenvolveram sintomas como tosse, febre, inflamação nasal e dores de cabeça - sintomas que perduraram 14 dias no caso da mãe e 11 no caso do pai.







Sete dias após o aparecimento dos primeiros sintomas do casal, o filho mais velho, com nove anos, começou a ter tosse, febre, dor de garganta e diarreia. Também o segundo filho do casal, com sete anos, desenvolveu sintomas como tosse e inflamação nasal. Já a filha mais nova, com apenas dois anos, estava assintomática.





A família foi testada toda no mesmo dia e as recomendações de separar os casos positivos não eram viáveis, visto tratar-se de crianças pequenas. Os pais testaram positivo no teste de PCR, mas nenhuma das três crianças, mesmo com sintomas, deu positivo à Covid-19 - embora a filha mais nova do casal tenha tido um contacto mais próximo por ter dormido na cama dos pais.





A imunologista que estudo esta família, Melanie Neeland do Instituto de Investigação Infantil Murdoch em Melbourne, na Austrália, explicou à Nature que o sistema imunitário "simplesmente monta essa resposta imunitária realmente rápida e eficaz que o desliga [ao vírus], antes que este tenha oportunidade de se replicar a ponto de dar positivo no teste de diagnóstico".





Segundo esta especialista, mesmo crianças que tiveram sintomas graves, como a síndrome inflamatória multissistémica em resposta à infeção pelo SARS-CoV-2, as evidências indicam que a taxa de resultados positivos nos testes de PCR varia de apenas entre 29 por cento a 50 por cento.

Anticorpos das crianças podem ser explicação









Num outro as crianças produziam principalmente anticorpos direcionados à proteína "spike" do SARS-CoV-2, que o vírus usa para entrar nas células.



Os adultos produziram anticorpos semelhantes, mas também desenvolveram anticorpos contra a proteína do nucleocapsídeo, que é essencial para a replicação viral - esta proteína é normalmente produzida em quantidades significativas apenas quando um vírus está disseminado pelo corpo. A investigadora Donna Farber considera que os tipos de anticorpos que as crianças desenvolvem podem ser a chave para esta incógnita.Num outro estudo , onde foram analisados 32 adultos e 47 crianças com 18 anos ou menos, Farber e a sua equipa descobriram queOs adultos produziram anticorpos semelhantes, mas também desenvolveram anticorpos contra a proteína do nucleocapsídeo, que é essencial para a replicação viral - esta proteína é normalmente produzida em quantidades significativas apenas quando um vírus está disseminado pelo corpo.





A equipa concluiu que as crianças não tinham anticorpos específicos para o nucleocapsídeo, o que sugere que não cheguem a ter uma infeção generalizada. As respostas imunitárias das crianças parecem ser capazes de eliminar o vírus antes de este se replicar em grande número e provocar uma infeção generalizada no organismo.







"Identificar a natureza da resposta do anticorpo à infeção pelo SARS-CoV-2 em função da idade e da situação clínica pode fornecer informações essenciais para uma melhor triagem e proteção direcionada para a população global", esclarece o estudo.







Segundo Farber, a razão pela qual as crianças podem neutralizar o vírus é porque as suas células T "são relativamente ingénuas".



As células T são parte do sistema imunitário adaptativo, que aprende a reconhecer os patógenos que encontra ao longo da vida. A investigadora explicou que, como as células T das crianças não têm "experiência", podem ter uma capacidade maior de responder a novos vírus.





Mas as evidências científicas apontam ainda para outras explicações: a imunidade inata e imunidade cruzada.





A capacidade das crianças de neutralizar o vírus pode estar, segundo alguns especialistas, associada ao facto de estas terem uma forte resposta imunitária inata desde o nascimento.



Alasdair Munro, que estuda doenças infecciosas pediátricas no University Hospital Southampton, no Reino Unido confirmou à Nature que tem sido avaliada a hipótese de "a rapidez e escala de resposta imunitária inata poder ser protetora contra o início da infeção".



Quanto à imunidade cruzada, há investigadores que consideram possível que as crianças que já tenham estado em contacto com outros coronavírus, que causam a gripe normal, estejam potencialmente protegidas contra a Covid-19 porque o seu sistema imunitário "reconhece" o SARS-CoV-2.





Pode haver mais do que uma explicação, mas comprovando-se que as crianças são menos afetadas e representam um risco menor na disseminação do vírus, será menos necessário fechar escolas .