Portugal envia no sábado mais 200 mil doses de vacinas para Moçambique

O novo lote é composto por doses da vacina Astrazeneca e será entregue pela Embaixada de Portugal às autoridades moçambicanas.

Esta ajuda de Portugal a Moçambique acontece no âmbito do Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia de covid-19 entre Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.

O transporte destas vacinas conta com o apoio da TAP, no âmbito de um acordo de parceria institucional entre a transportadora aérea nacional e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.

Estiveram envolvidos nesta ação o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, através do instituto Camões e da Embaixada de Portugal em Maputo, e o Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

Moçambique tem um total acumulado de 1.929 mortos e 151.260 infetados com o coronavírus SARS-CoV-2.

A covid-19 provocou pelo menos 4.969.926 mortes em todo o mundo, entre mais de 244,94 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.