Portugal já contabilizou mais de 40 milhões de testes à Covid-19

"Portugal alcançou, dia 30 de março, um total de 40.026.768 milhões de testes para deteção de SARS-CoV-2, desde o início da pandemia: mais de 20,7 milhões de testes TAAN/PCR e cerca de 19,3 milhões de Testes Rápidos de Antigénio(TRAg) de uso profissional. Estes dados não incluem os autotestes", lê-se numa nota divulgada pela task force do Ministério da Saúde, este sábado.



Segundo a task force, o "número agora atingido decorre do esforço de testagem desenvolvido pelo país, sobretudo ao longo do último ano, durante o qual foi operacionalizado o plano de promoção da estratégia de testagem, criado com o objetivo de contribuir para o controlo da pandemia".



“Os mais de 40 milhões de testes à covid-19 efetuados desde o início da pandemia demonstram bem a capacidade que Portugal teve para fazer face às necessidades de testagem em função das várias situações epidemiológicas que se verificaram, sendo motivo de satisfação e reconhecimento público pelo sentido de responsabilidade demonstrado pelos portugueses, que corresponderam sempre aos apelos das autoridades de saúde”, escreveu na nota enviada à comunicação social Fernando Almeida, Coordenador da Task Force da Testagem.



De acordo com o responsável, "só assim foi possível operacionalizar com sucesso uma estratégia de testagem que se revelou fundamental para que o País pudesse ultrapassar a pior fase da pandemia".



No entanto, continuou, "devemos estar atentos e preparados para uma avaliação rigorosa da situação epidemiológica do país, e mantermos a capacidade de resposta, caso necessário, esperando naturalmente que tal não seja preciso".



"Nesse sentido, e independentemente da evolução da pandemia, temos a certeza que os portugueses vão continuar a colaborar e a manter todos os cuidados preventivos até agora demonstrados”.



Os teste rápidos de antigénio continuam a ser gratuitos em Portugal, num máximo de dois por mês e por utente, pelo menos até 30 de abril de 2022, tendo em conta o contexto da situação epidemiológica atual.