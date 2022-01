Portugal perde com Islândia na estreia do Euro2022 de andebol

Portugal, que ao intervalo perdia por 14-10, falhou a conquista dos primeiros pontos rumo à fase principal e domingo tem um jogo que pode ser decisivo frente à anfitriã Hungria, que também perdeu na primeira ronda com os Países Baixos (31-28).



A seleção lusa até entrou bem no jogo, com um golo de António Areia e ‘secando’ a formação islandesa, que, depois de só ter conseguido empatar já com mais de cinco minutos, passou para a frente aos 3-2 na concretização de um livre de sete metros.



Portugal, a arrastar ao máximo as situações de ataque, voltou para a frente do marcador na Arena de Budapeste aos 4-3, com golos de Fábio Magalhães e Rui Silva, mas a Islândia respondeu com dois de rajada e retomou a liderança, aos 5-4, que aumentou para dois aos 7-5.



O pivô Daymaro Salina estreou-se a marcar com o golo que permitiu reduzir a diferença para 7-6, após o que o sobressaiu o guarda-redes Gustavo Capdeville na baliza portuguesa, com três decisivas defesas a negar o golo à Islândia.



Com um jogo algo lento, em modo poupança dos seus jogadores, e a falhar em momentos decisivos na concretização, Portugal permitiu à Islândia dilatar a vantagem para três golos aos 10-7, com três remates certeiros seguidos.



Nos minutos finais da primeira parte destacou-se o pivô Victor Iturriza, com dois golos, que não impediram a formação islandesa de chegar ao intervalo a vencer por 14-10, elevando a diferença, pela primeira vez no jogo, para quatro golos.



Diogo Branquinho, com dois golos, Fábio Magalhães e Rui Silva reduziram a diferença para três aos 17-14, mas a Islândia, mais eficaz na concretização, disparou para uma vantagem de seis aos 20-14, com três remates certeiros consecutivos.



O selecionador nacional Paulo Jorge Pereira foi obrigado a pedir ‘time out’ para serenar a equipa e afinar posições, que resultou, no reatamento da partida, em golos de Rui Silva e António Areia e na redução da diferença para quatro (20-16).



A Islândia retomou a vantagem de seis golos aos 25-19 que geriu, face ao cansaço acumulado na equipa portuguesa até praticamente ao final do encontro, que teve em Victor Iturriza, Leonel Fernandes e Miguel Alves, na parte final, os mais inconformados.



A formação islandesa venceu por 28-24 e, tal como os Países Baixos, somou dois pontos no grupo B, enquanto Portugal e Hungria – que se defrontam no domingo – repartem a última posição ainda em branco.



Jogo disputado na Arena de Budapeste.



Portugal – Islândia, 24-28.



Ao intervalo: 10-14.



Sob a arbitragem da dupla Robert Schulze e Tobias Tönnies (Alemanha) as equipas alinharam e marcaram com os seguintes jogadores:



- Portugal: Gustavo Capdeville, Diogo Branquinho (2), Alexandre Cavalcanti (1), Rui Silva (4), Victor Iturriza (4), Fábio Magalhães (3) e António Areia (3). Jogaram ainda Gilberto Duarte, Tiago Rocha, Daymaro Salina (2), Salvador Salvador (1), Ángel Hernández, Miguel Alves (1), Miguel Martins, Leonel Fernandes (3) e Manuel Gaspar (gr).



Treinador: Paulo Jorge Pereira.



- Islândia; Björgvin Gustavsson, Aron Palmarsson (4), Bjarki Elisson (4), Elvar Jónsson (2), Ymir Gislason (2), Ómar Magnusson (3) e Sigvaldi Gudjonsson (5). Jogaram ainda Viggo Kristjansson (2), Olafur Gudmundsson (2), Gisli Kristjansson (4) e Viktor Hallgrimsson (gr).



Treinador: Gudmundur Gudmundsson.



Assistência: 6.205 espetadores.