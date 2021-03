Portugal recebe Noruega no Seixal para o apuramento do Euro2022 de futsal

Portugal, campeão europeu, recebe a Noruega no pavilhão municipal da Torre da Marinha, no Seixal, em 11 e 14 de abril, na dupla jornada de qualificação do Euro2022 de futsal, informou esta tarde a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).