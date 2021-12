Portugal volta a ultrapassar máximo de testagem diária à Covid-19

Portugal atingiu, no dia 22 de dezembro, um novo máximo de testagem diária, com 249.834 testes realizados (taxa de positividade de 5%), dos quais 186.136 (74,5%) foram testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional, realizados na rede de laboratórios e farmácias.