Portugueses com a chave do carro no bolso esta Páscoa

É um conselho com sentido de ordem: ficar em casa, neste período da Páscoa. Sair só em caso de extrema necessidade ou para compras de bens indispensáveis. A grande maioria está a cumprir e as autoridades, em grande número no terreno, não vão facilitar a que não aceita as recomendações.

por Nuno Patrício - RTP