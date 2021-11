PR afasta novo confinamento porque situação "não tem comparação" com a de há um ano

Falando aos jornalistas depois de ter participado numa conferência no ISCTE, intitulada "O futuro do trabalho visto pelos jovens", Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a situação atual "não tem paralelo" nem "comparação com a situação de há um ano", nem quando pôs termo ao estado de emergência, em abril passado.

"Portanto, não entremos naquilo que às vezes são os portugueses, que é 08 ou 80. Entre 08 e 80, há 09, há 10, há 20, há 30, há 40", referiu.

Questionado se pode haver então um mini-confinamento, o chefe de Estado respondeu: "Não, eu estou a dizer precisamente o contrário, que não faz sentido neste momento estar a falar em 80, quando a situação é uma situação que não aponta para isso neste momento".